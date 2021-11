Neuer Katernberger Bach: „Investition für Essener Norden“

Staatssekretär Jan Heinisch (v.l.), Oberbürgermeister Thomas Kufen und Uli Paetzel (Vorstandsvorsitzender Emschergenossenschaft) schauten sich den renaturierten Katernberger Bach in Essen an.

Essen-Katernberg. Der Katernberger Bach in Essen ist fast fertig renaturiert. Bei einem Spaziergang zeigt sich, was Kinder und Jugendliche dort erleben können.

Bei einem Spaziergang am Katernberg Bach zeigte die Emschergenossenschaft, was aus der ehemaligen Köttelbecke geworden ist. Mit dabei waren Kinder der Schule an der Viktoriastraße, die zeigten, was der Fluss, der in den vergangenen Jahren wieder an die Oberfläche gehoben wurde, für ihre Altersklasse bietet.

Oberbürgermeister Kufen hebt Vorteile des Emscher-Umbaus hervor

Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft begrüßte zum Spaziergang NRW-Staatssekretär Jan Heinisch und Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie die Grundschüler, die die Runde auflockerten: „Bist du der Bürgermeister? Einen schicken Anzug hast du an.“ Thomas Kufen zeigte sich begeistert und erklärte – mehr in Richtung der Erwachsenen: „Jetzt erleben die Bürger den großen Vorteil des Emscher-Umbaus. Der Katernberger Bach bietet ihnen neue Lebensqualität und ist eine tolle Investition in den Essener Norden.“

Jan Heinisch war zufrieden, was da passiert sei mit den Fördermillionen des Landes: „Mit einem Bach kann man viel tun für Stadtteilentwicklung. Die Menschen sind gerne am Wasser.“ Was Uli Paetzel noch bekräftigte: „Der neue Fluss gehört aber nicht uns, sondern den Bürgern. Der Umbau ist ein Gemeinschaftsprojekt mit ihnen, mit Land, Stadt, den Schulen und Kooperationspartnern.“

In den vergangenen Jahren wurde der Katernberger Bach in Essen wieder freigelegt und soll den Bürgern und Bürgerinnen jetzt Aufenthaltsqualität bieten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Zurzeit werden noch Böschungen verfestigt und bepflanzt, das eingesäte Grün muss noch wachsen. Immer deutlicher tritt die Struktur zutage, die künftig den Katernbergern großen Mehrwert bieten soll. Da sind Bachterrassen, überall Sitzgelegenheiten.

Vom Spielplatz an der Hegestraße ging der Spaziergang immer am Katernberger Bach entlang. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Vom Spielplatz an der Hegestraße ging der Spaziergang immer am Bach entlang, vorbei am Jugendpavillon an der Viktoriastraße. Jugendliche können hier überdacht auf Steinen sitzen und quatschen. Die Entdeckerorte an Katholischer Hauptschule und Grundschule bieten Wege zum Wasserlauf, von der aus die Grundschüler zukünftig Proben entnehmen und analysieren können. Vorbei ging es an der Hundewiese, am Parkour-Spot mit Bewegungsangeboten für Jugendliche und ältere Kinder. Dann erreichten die Spaziergänger die Freie Schule Essen. Das Blaue Klassenzimmer ist ein dort in den Hang eingebauter Stufenbereich, der gut 30 Schülern Platz bieten kann. Der Katernberger Imkerverein will zudem mit einigen Völkern einen Bienengarten errichten. Bald soll es Honig direkt von den Ufern des Katernberger Baches geben.

Langsam neigen sich die Landschaftsarbeiten am Katernberger Bach ihrem Ende zu. Im Frühjahr soll als offizielle Einweihung ein großes Fest steigen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Bauleiter Henning Stahlschmidt empfahl einen Blick über die Zechenbahntrasse. Dahinter weite sich der Bach auf und die Renaturierung sei schon weit gediehen: „Das neue Gewässer wird bereits gut angenommen von Enten und Reihern.“

Bürgerfest im Mai Langsam neigen sich die Landschaftsarbeiten am Katernberger Bach ihrem Ende zu. Im Frühjahr soll als offizielle Einweihung ein großes Fest steigen. Ingrid Ratay ist Teamleiterin Stadtteilentwicklung der Essener Verwaltung und erklärte, dass am 14. Mai 2022 bundesweit der „Tag der Städtebauförderung“ gefeiert werde. Man werde ein fröhliches Bürgerfest feiern, mit vielen Attraktionen, einer Mitmach-Olympiade, Sportvereinen wie der DJK SF Katernberg, dem Stadtteilbüro Kontakt, Musik und Tanz.

Auch die Bezirksvertretung sieht die Verbesserungen mit Freude. Bezirksbürgermeister Michael Zühlke flachste, eigentlich müsse der Ruhrpott doch eher „Emschergebiet“ heißen. Dann wurde er wieder ernst: „Hier war eine fürchterliche Wunde, jetzt haben wir den Originalzustand zurück.“ Sein Stellvertreter Wilhelm Bock berichtete, er kenne noch die sogenannte „Köttelbecke“ aus Kindertagen: „Das war für uns verbotene Zone damals.“ Er sei froh, dass es bei den Katernbergern trotz der langen Bauphase kaum zu Unmut gekommen sei. Rudolf Vitzthum weiß den Grund dafür: „Gut, dass die Bürger mitgenommen wurden.“

