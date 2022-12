Neuer „Deilbachsteig“ soll Wanderweg-Netz in Essen ergänzen

Essen. Vertreter aus Essen, Hattingen und Velbert unterzeichneten einen Vertrag zur Errichtung und Unterhaltung des 30 Kilometer langen Deilbachsteigs.

Der Deilbachsteig nimmt Gestalt an: Städtische Vertreter aus Essen, Hattingen und Velbert-Langenberg unterzeichneten am Freitag (2.12.) einen Vertrag zur Errichtung und Unterhaltung des neuen, rund 30 Kilometer langen Rundwanderwegs, der sich als Brücke zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land versteht.

Der neue Steig wird in den drei Städten über 40 kulturhistorisch bedeutende Orte passieren, darunter auch das Ensemble des Deilbachhammer in Kupferdreh, Aber der Deilbachsteig weist ausdrücklich über die 250-jährige Industriegeschichte des Reviers hinaus, streift zum Beispiel auch die mittelalterliche Burgruine Isenburg in Hattingen und in Verbindung mit dem Baldeneysteig auch die mittelalterliche Burgruine Isenburg in Essen.

Kultur- und Naturräume des Ruhrgebiets und des Bergischen Landes erleben

Der Deilbachsteig sei je nach Interesse, Motivation und Ehrgeiz ein beschaulicher, sportlicher und kulturhistorisch bedeutsamer Wanderweg, so die Initiatoren. Durch Linienbusse kann die Strecke verkürzt werden. „Der Deilbachsteig wird die Wanderweg-Familie Baldeneysteig, Kettwiger Panoramasteig und Zollvereinsteig wundervoll ergänzen“, schwärmt Essens Umweltdezernentin Simone Raskob. Durch den interkommunalen Weg könnten vielfältige Eindrücke zu Kultur- und Naturräumen des Ruhrgebietes und des Bergischen Landes gesammelt und erlebt werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen