Neuer Aldi-Campus in Essen: Das „A“ ist schon dran

Der Aldi-Campus bekommt ein „A“. Nun ist auch von weitem zu sehen, wer in das imposante Gebäude an der A40 in Essen-Kray einzieht.

Essen. Am neuen Campus von Aldi-Nord in Essen-Kray gibt es einen kleinen aber durchaus symbolträchtigen Baufortschritt.

Von der A40 aus ist der neu gebaute Campus von Aldi-Nord längst gut zu sehen. Doch nun hat der Baukran dem imposanten Gebäudekomplex quasi die Krone aufgesetzt: Seit wenigen Tagen prangen zwei drei mal drei Meter große Leuchtschilder, die das bekannte Aldi-Nord-Logo zeigen, ganz oben am Turm des Campus.

Es ist ein symbolträchtiger Akt: Denn die Arbeiten am neuen Firmensitz gehen nach über zweijähriger Bauzeit auf die Zielgerade. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die ersten Mitarbeiter einziehen. 1800 Beschäftigte werden im ersten Bauabschnitt am Campus eine neue Arbeitsheimat bekommen. Im zweiten Abschnitt, der voraussichtlich Ende 2022 fertig gestellt sein wird, kommen nochmals 300 Arbeitsplätze dazu. Bislang sind die Aldi-Mitarbeiter an drei Standorten übers Stadtgebiet verteilt.

Das Hauptgebäude unterteilt sich in fünf Einzelbauteile, die alle über eine Plaza erschlossen werden können. Der Campus hat insgesamt eine Grundstücksfläche von rund 100.000 Quadratmetern. Er soll, so Aldi, ein Ort der Begegnung, der Zusammenarbeit und der Kommunikation sein. So bietet er neben den klassischen Büroflächen rund 100 Konferenzräume, eine Kantine und einen Fitness-Pavillon mit angeschlossener Laufstrecke an. Im Sommer 2021 eröffnete bereits die Aldi-Kita, die sich direkt an den Campus anschließt.

Die fünf Gebäudeteile des Aldi-Campus sind mit einer Plaza verbunden. Foto: Aldi Nord

Der Aldi-Nord-Campus ist genaugenommen keine Konzernzentrale. Er wird die Heimat der Aldi Einkauf SE & Co. oHG. Dies ist die Tochtergesellschaft der deutschen Aldi Regionalgesellschaften und die zentrale Dienstleistungsgesellschaft der Unternehmensgruppe Aldi Nord.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen