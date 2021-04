Neue Zollverein-App: mehr digitale Angebote auf dem Welterbe

Essen. Neue Zollverein-App ermöglicht einfache Navigation auf dem riesigen Essener Welterbe-Zeche. Was das digitale Angebot den Gästen noch verspricht.

Die Essener Zeche Zollverein wird digital: Eine Smartphone-App hilft ab sofort, das riesige Welterbe-Gelände zu erkunden. Mit dem digitalen Angebot sollen sich Besucher auf dem 100 Hektar großen Welterbe-Gelände nicht nur leichter orientieren können. Dank eingesetzter Augmented-Reality-Technik (erweiterte Realität) erwarten die Zollverein-Gäste an bestimmten Hotspots auch besondere virtuelle Effekte. So werden über die mit dem Handy gescannten QR-Codes an bestimmten Stellen dampfende Lokomotiven in Gang gesetzt oder die Seilscheiben des Doppelbocks virtuell bewegt.

„Die Orientierung auf dem Gelände kann eine Herausforderung sein, das ist uns bewusst“, sagt Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein. „Einen Schilderwald soll es auf dem Welterbe aber nicht geben, und viele andere Ansätze sind aufgrund des Denkmalschutzes nicht umsetzbar. Den digitalen Weg zu gehen ist deshalb eine hervorragende Lösung und entspricht auch unserem Anspruch, das Welterbe Zollverein in die Zukunft zu führen.“

Zollverein-App weist den Weg zu Museen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Unternehmen

Im Mittelpunkt der Anwendung, die kostenlos in Apples App Store und im Google Play Store verfügbar ist, steht die GPS-gestützte Orientierung auf Zeche und Kokerei. „Dabei wurden tatsächlich alle Orte auf dem Welterbe erfasst und jede Änderung kann sofort in das System eingegeben werden“, erklärt Stefan Römer, Leiter der Abteilung Strategie, Marketing, Innovation der Stiftung Zollverein.

Die Zollverein-App weist aber nicht nur den Weg zu Museen, Ausstellungs- und Eventhallen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Unternehmen und wichtigen Punkten auf dem Gelände. Sie informiert auch über die heutige und die historische Nutzung der Gebäude und Anlagen auf dem Welterbe. Auch aktuelle Veranstaltungen werden eingeblendet. GPS-geführte Rundgänge zeigen spannende Orte auf Zollverein, eine eigens für Kinder konzipierte Route gehört beispielsweise zu Angebot.https://www.waz.de/staedte/essen/unterwegs-in-der-natur-rund-um-zollverein-id210109779.html

Mehr Informationen und Links zu den Stores auf www.zollverein.de/application