Neue Schneefälle: Streufahrzeuge sind weiter unterwegs

Essen. Seit Montagabend sind die Streufahrzeuge der EBE auf Essens Straßen unterwegs. Mit weiteren Fahrten soll vorsorglich Glätte vermieden werden.

Die Streufahrzeuge der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) werden wegen der anhaltenden Schneefälle auch in der Nacht auf Mittwoch, 7. April, unterwegs sein. Das kündigte das städtische Unternehmen am Dienstag an.

Auf den Straßen wurde vorsorglich Sole versprüht

Auf den Wintereinbruch am Osterwochenende habe man direkt reagiert. So sei man mit Streufahrzeugen ab Montagabend, 21 Uhr, auf Essens Straßen unterwegs gewesen, um vorsorglich Sole zu versprühen. „Dadurch konnte auf rund 400 Kilometern überfrierende Nässe und damit Glätte vermieden werden“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir haben uns auf die Wetterlage eingestellt“, sagt Anja Wuschof, die Leiterin der EBE-Straßenreinigung. Trotzdem kam es am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zu einigen Verkehrsunfällen, hatte die Polizei gemeldet.

Neue Einsätze ab Mittwochmorgen

Ab Mittwochmorgen, 5.30 Uhr, würden erneut Streufahrzeuge unterwegs sein. Zum Fahrplan zählten unter anderem Hauptverkehrsstraßen und wichtige Nebenstraßen, aber keine Autobahnen und keine Anliegerstraßen.