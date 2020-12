Neue Räume für Stadtteilbibliothek Essen-Huttrop gefunden

Essen-Huttrop. Eröffnung am Mählerweg ist für Herbst 2021 geplant. Einrichtung an der Steeler Straße ist seit November geschlossen. Mietvertrag wurde gekündigt.

Die Stadt hat einen neuen Standort für die Stadtteilbibliothek Huttrop gefunden. An der alten Adresse Steeler Straße 373 war im November Schluss. Jetzt zieht die Einrichtung an den Mählerweg 1 an der Grenze zu Essen-Steele. Die Eröffnung ist für den Herbst 2021 geplant.

Die Stadtteilbibliothek Huttrop zählt laut Stadt zu den Zweigstellen mit dem größten Medienangebot und der höchsten Ausleihe der Essener Zweigstellen. Seit 1968 existierte sie ununterbrochen am Standort an der Steeler Straße 373. Nach der Kündigung des Mietverhältnisses durch den Vermieter – ursprünglich zum 31. Dezember 2019 – habe die städtische Immobilienwirtschaft dieser zunächst widersprochen. Eine vom Vermieter gestellte Räumungsklage sei durch das Amtsgericht Essen abgewiesen worden.

Das Mietverhältnis in Essen-Huttrop endet am 31. Dezember

Das Mietverhältnis für die Stadtteilbibliothek Huttrop endet nun am 31. Dezember dieses Jahres, die Schließung des Standortes erfolgte bereits zum 9. November. Nachdem sich die Suche nach einem passenden neuen Standort erst schwierig gestaltet habe, habe die Immobilienwirtschaft der Stadt jetzt neue Räumlichkeiten gefunden. Der neue Standort im Mählerweg 1 befindet sich im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Hauses und liegt an der Stadtteilgrenze zu Steele.

Der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr sei gegeben, Parkplätze sowie Stellflächen für Fahrräder würden auf der Rückseite des Gebäudes zur Verfügung stehen. Der neue Standort biete somit künftig eine verbesserte Ausgangssituation für die Versorgung des Einzugsbereichs. Insgesamt stehen laut Stadt dort 700 Quadratmeter zur Verfügung.

Die Stadtteilbibliothek Huttrop an der Steeler Straße ist seit November geschlossen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Der Mietvertrag für die neuen Räumlichkeiten im Mählerweg ist mittlerweile abgeschlossen und hat eine Laufzeit von 20 Jahren“, heißt es seitens der Stadt. Am neuen Standort seien Modernisierungen und eine Neumöblierung vorgesehen, es erfolge ein barrierefreier Ausbau. Aufgrund der nötigen Planungen sowie umfangreichen Umbauarbeiten zur Entwicklung der Fläche von einer ehemaligen Supermarkt-Filiale hin zu einer modernen Bibliothek stehe der genaue Eröffnungstermin der neuen Stadtteilbibliothek noch nicht fest. Die Wiedereröffnung sei aber für den Herbst 2021 geplant.

Kunden sollen an der Konzeption beteiligt werden

Um die Kunden der Stadtteilbibliothek Huttrop frühzeitig an den Planungen der neuen Filiale zu beteiligen, haben laut Stadt bereits ab Ende August Mitmach-Workshops stattgefunden, bei denen sich interessierte Bürger mit ihren Ideen einbringen konnten. Zudem bestand bis Ende Oktober die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage teilzunehmen.

Stadtteilbibliotheken bieten in vielen Stadtteilen Lesestoff In Essen gehören zur Zentralbibliothek an der Hollestraße 3 insgesamt 14 Stadtteilbibliotheken und das Deutsch-französische Kulturzentrum an der Brigittastraße 34 in Rüttenscheid. Die Stadtteilbibliothek Altenessen, Altenessener Straße 343, ist die älteste Zweigstelle der Stadtbibliothek. Nach einem Wasserschaden im Mai war sie monatelang geschlossen und wurde renoviert. Jetzt hat sie seit einiger Zeit wieder geöffnet. Öffnungszeiten: montags von 14 bis 18.30 Uhr und dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr. Donnerstags geschlossen. Infos unter 88 42303. Wegen der Sanierung des Bürgerhauses Oststadt ist die Stadtteilbibliothek Freisenbruch geschlossen und mit der Stadtteilbibliothek Kray, im alten Rathaus, Kamblickweg 27, zusammengelegt. Durch die Zusammenlegung der beiden Bibliotheken sind die Öffnungszeiten der Stadtteilbibliothek Kray auf vier Tage in der Woche erweitert: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 17 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Nach Abschluss der Bauarbeiten, voraussichtlich Anfang kommenden Jahres, soll die Stadtteilbibliothek Freisenbruch am Standort Schultenweg 41 wieder eröffnen.

Die noch abschließend auszuwertenden Ergebnisse sollen in den Prozess zur Neugestaltung des Standortes am Mählerweg einfließen und im weiteren Verlauf zu einem kreativen und gemeinsamen Austausch mit den Bürgern beitragen. Während der Schließungszeit der Stadtteilbibliothek stehen den Lesern sowohl die Zentralbibliothek als auch die übrigen 14 Stadtteilbibliotheken zur Verfügung.

Politiker hatten sich für den Fortbestand der Einrichtung eingesetzt

Für die Bürger in Huttrop ist es eine gute Nachricht, dass neue Räume für die Einrichtung gefunden sind. Immer wieder waren Befürchtungen geäußert worden, dass das Angebot im Stadtteil ganz entfallen könne. Auch Politiker hatten sich für den Fortbestand der Stadtteilbibliothek eingesetzt, weil es sich dabei um ein wichtiges Freizeit- und Bildungsangebot handele. Das Gebäude, in dem die 1968 gegründete Stadtteilbibliothek bisher ansässig war, hatte der Sparkasse gehört, die es an die Firma Scope Immobilien verkauft hatte.

