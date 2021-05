Neue Post-Filiale öffnet in Essen-Karnap Anfang Juni

Essen-Karnap. In Essen Karnap hat unter viel Protest im Februar die Postfiliale geschlossen. Jetzt steht eine Neueröffnung an anderer Stelle an.

Die Deutsche Post eröffnet am Mittwoch, 2. Juni, eine neue Filiale an der Ahnewinkelstraße 3 in Karnap. Die neue Filiale ersetzt die, die Ende Februar unter Protest von Anwohnern und Politikern an der Karnaper Straße 104 geschlossen hatte.

Die SPD hatte Unterschriften für den Erhalt gesammelt und von einem „Integrationsprojekt für den Stadtteil“ gesprochen, die Mitarbeiterin Ayse Gün war bei vielen Kunden äußerst beliebt. Sie war nicht nur professionell, sondern stets freundlich und hilfsbereit - und das in mehreren Sprachen. Der Shop war in einem Lampengeschäft untergebracht, dessen Betreiber hatte DHL jedoch wegen fehlender Wirtschaftlichkeit gekündigt.

Beratung gehört zum Service in der neuen Filiale

In der neuen Filiale können die Kunden unter anderem Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken und Packsets kaufen - allerdings nicht mehr bei Ayse Gün. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filiale.

