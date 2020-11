Neue Leitung auf Zeche Carl: Kalbitzer folgt auf Vossebein

Essen. Wechsel auf Zeche Carl: Marcus Kalbitzer wird Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums in Altenessen. Kornelia Vossebein geht nach Köln.

Führungswechsel in der Zeche Carl: Nachfolger der bisherigen Geschäftsführerin Kornelia Vossebein, die als Leiterin des Projektes „Nica artist development“ an den Kölner Stadtgarten wechselt, wird ab dem 1. Dezember Marcus Kalbitzer.

Kalbitzer hat in den zurückliegenden Jahren Konzerte, Festivals, Veranstaltungsreihen und Kulturprojekte im gesamten Ruhrgebiet geplant und initiiert und gilt in der Stadt als gut vernetzt. Er ist langjähriges Mitglied des Essener Kulturbeirats und hat sich als Vorsitzender des Rockfördervereins Essen e.V. in der Corona-Krise zuletzt für den Erhalt der Club- und Kulturszene engagiert. Vor allem aber hat er seit zehn Jahren die Neuausrichtung der Zeche Carl mitgestaltet und hier das Konzertprogramm verantwortet.

Dienstantritt in schwierigen Zeiten

Das Soziokulturelle Zentrum in Altenessen verstehe er als einen Ort, „der generationen- und nationalitätenübergreifend kulturelle Clusterbildung, Vernetzung, Austausch, Partizipation und Vielfalt ermöglicht“, sagt Kalbitzer. Im gehe es dabei nicht nur um die Förderung einer jungen Kultur- und Kreativszene, „die transdisziplinär arbeitet und sowohl einzelne Akteure als auch Initiativen und Künstlernetzwerke umfasst“, so Kalbitzer. Auch die Bedürfnisse einer älteren Generation müssten in den Blick genommen und die kulturelle Teilhabe dieser Gruppe gesichert werden.

Kalbitzer übernimmt die Geschäftsführung in schwierigen Zeiten. Auch beim Dienstantritt von Vossebein befand sich die Zeche Carl allerdings in schwierigem finanziellen Fahrwasser: „Kornelia Vossebein hat in den letzten elf Jahren außerordentliche Arbeit geleistet und die Zeche Carl nach Neugründung der gemeinnützigen GmbH im Jahr 2009 mit ihrem Team erfolgreich wieder aufgebaut. Heute ist das soziokulturelle Zentrum wirtschaftlichstabil, programmatisch gut aufgestellt und fest im Essener Norden und in der Stadtgesellschaft verwurzelt“, sagt Peter Wülfing, Vorsitzender des Gesellschaftervereins der Auf Carl gGmbH, Trägerin des soziokulturellen Zentrums Zeche Carl.

