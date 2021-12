Neue Impfpraxis in Essen-Rüttenscheid geht an den Start

Rüttenscheid. In den Räumen einer ehemaligen Altentagesstätte in Essen-Rüttenscheid hat eine neue Impfpraxis eröffnet. Sie ist von Montag bis Samstag geöffnet.

Eigentlich wollte Samuel Busch in Essen seine Facharztausbildung beginnen. Zuvor hatte der 28-Jährige in Göttingen und Essen Medizin studiert, nun möchte er sich in Richtung Anästhesie spezialisieren. Doch es kam anders. Wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage entschied der junge Arzt: Impfen ist wichtiger. Deshalb hat er am Donnerstag in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Altentagesstätte der Pfarrei St. Lambertus in Rüttenscheid eine Praxis eröffnet – und impft dort nun Vollzeit.

Eine Verbindung zur örtlichen Kirchengemeinde hatte der gebürtige Rüttenscheider schon früh. Er war Messdiener, wurde später dort gefirmt. Vor dem mittlerweile mit Approbation abgeschlossenen Medizinstudium machte er ein freiwilliges soziales Jahr bei den Essener Johannitern, dann die Rettungssanitäterausbildung. „Zuletzt habe ich ein halbes Jahr Vollzeit in Berlin im Impfzentrum gearbeitet“, erzählt er. Dort verabreichte er mehr als 9000 Impfdosen. Gerade jetzt sei die Impfung extrem dringlich, betont Busch. Im Freundeskreis habe er aber gehört, dass man beim eigenen Hausarzt mitunter lange auf einen Termin für den Booster warten müsse.

Impfpraxis in Essen-Rüttenscheid ist von Montag bis Samstag geöffnet

Hier will Busch in seiner neuen Impfpraxis im Wehmenkamp 25 Abhilfe schaffen. Die ehemalige Altentagesstätte hinter dem Marienhaus, in die der Impfarzt nun eingezogen ist, hatte schon einige Jahre leer gestanden. In der vergangenen Woche räumten einige Pfarreimitglieder den Saal spontan aus, nach der Grundreinigung konnten die Räumlichkeiten an Busch übergeben werden. Mindestens vier Monate lang will er sie als Impfarzt nutzen, um anschließend tatsächlich in die Facharztausbildung zu starten – am liebsten in Essen oder zumindest in der Nähe.

Die Impfpraxis ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr (mittwochs nur von 10 bis 14 Uhr) geöffnet. Termine kann man über die Homepage doctolib.de buchen. Alternativ kann man auch zu den Öffnungszeiten vor Ort einen Termin vereinbaren, wenn man mindestens zwölf Jahre alt ist. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. „Biontech ist aktuell begrenzt, von Moderna gibt es aber genug“, erklärt Busch. Der Impfstoff von Biontech werde deshalb bevorzugt an Menschen unter 30 Jahren verimpft, wie es die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen