Neue Gewerbeflächen rund um alte Essener Zeche geplant

Essen-Kray. Ein Gewerbeareal soll auf den ehemaligen Halden- und Kohlenlagerflächen der Zeche Bonifacius entstehen. Stadt Essen stellt die Pläne vor.

Wo sich heute auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Bonifacius Halden- und Kohlenlagerflächen befinden, soll Gewerbe folgen. Damit würden Arbeitsplätze an dem Standort entstehen sowie weitere in Essen dringend benötigte Gewerbeflächen. Zuletzt übernahm der Projektentwickler Aurelis im Essener Osten das rund 40.000 Quadratmeter große Gelände an der Dahlhauser Straße in Horst, das er nun für etwa vier Millionen Euro ausbaut.

In Kray sind es knapp drei Hektar Fläche, die neu geplant werden sollen und die östlich der Rotthauser Straße liegen. Dabei geht es laut Stadt vor allem um ehemalige Halden- und Kohlenlagerflächen der Zeche Bonifacius. Es sei eine seit Jahrzehnten nicht mehr genutzte Fläche östlich der Rotthauser Straße zwischen dem Pumpwerk der Emschergenossenschaft im Norden und der ehemaligen Zechenbahn im Süden und im Osten. Der ehemalige Zechenbahndamm, der sich an das Gebiet anschließt, gehöre inzwischen zur Fuß- und Radwegeverbindung („Zollvereinweg“) im Verlauf des Emscher-Park-Radweges. Im Norden befindet sich angrenzend ein Pumpwerk der Emschergenossenschaft, weiterhin gibt es auch bereits neuere Gewerbeansiedlungen.

Am 19. Mai entscheidet der Stadtentwicklungsausschuss über die Pläne

Die Pläne für das Areal beschäftigen nun zunächst Bezirksvertreter, während die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, -planung und Bauen am 19. Mai darüber entscheiden werden. Dann müsse zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der zurzeit nicht existiere. So könnten etwa sieben Gewerbegrundstücke entstehen. Erschlossen werden sollen sie über eine Stichstraße mit Anbindung an die Rotthauser Straße. „Eine direkte Anbindung an die Rotthauser Straße ist nicht vorgesehen“, heißt es zu den Plänen.

Die Luftbildaufnahme zeigt den Förderturm der Zeche Bonifacius in Essen-Kray mit den bereits entstandenen Gewerbeflächen und den Wohnbaugebieten in der Nähe. Foto: Hans Blossey / Hans Blossey www.luftbild-blossey.de

Bei diesen blicken die Verantwortlichen jetzt schon auf Natur und Nachbarn, vor allem, um Letzteren mögliche Sorgen zu nehmen. Denn zum einen soll das Grün am Rand der Gewerbeflächen nicht nur erhalten, sondern erweitert werden, so dass dieses das entstehende Areal vom Fuß- und Radweg auf der ehemaligen Zechenbahntrasse sowie der im Westen liegenden Wohnbebauung abschirmt. Die geplante Bebauung soll weiterhin die topographische Situation und die Verkehrsverhältnisse berücksichtigen und sich einfügen, das gelte besonders für die Höhenentwicklung. Zudem soll im Bebauungsplan festgelegt werden, dass sich ausschließlich Betriebe ansiedeln können, welche die angrenzende Wohnnutzung nicht beeinträchtigen.

Die Öffentlichkeit soll an den Plänen für Essen-Kray frühzeitig beteiligt werden

Während die Fläche in Horst nun neu gestaltet wird, die Gebäude saniert werden (dort herrschten im Getränkemarkt mitunter Temperaturen unter zehn Grad), sich Unternehmen wie der Tierbedarf Fressnapf neu angesiedelt haben, sollen in Kray Gewerbeflächen ganz neu entwickelt werden und damit auch Arbeitsplätze entstehen.

Bevor die Pläne umgesetzt werden, soll das vorliegende Konzept Bürgern vorgestellt, die Öffentlichkeit frühzeitig an der Planung beteiligt werden. Gleichzeitig sollen Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, frühzeitig darüber Kenntnis erhalten, heißt es zum weiteren Vorgehen. Dabei geht es auch um die Umweltprüfung und in welchem Umfang diese erforderlich sein wird.

Aus Sicht der Verantwortlichen besteht in und für Kray die Chance, durch die Entwicklung neuer Gewerbeflächen eine bisherige Brachfläche zu reaktivieren und das Dienstleistungs- und Arbeitsplatzangebot im Stadtteil zu verbessern – all das soll diesen stärken.

