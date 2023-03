Neue Feuerwache geplant: Essener Rat gibt Finanzmittel frei

Essen-Werden/Heidhausen. Das Feuerwehrhaus in Essen-Heidhausen muss erneuert werden. Diese Summe hat der Stadtrat jetzt für die umfangreichen Vorplanungen beschlossen.

Das Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Heidhausen am Brakeler Wald, das derzeit von der Freiwilligen Feuerwehr Werden/Heidhausen, der Jugendfeuerwehr sowie von der Berufsfeuerwehr mit einem Rettungswagen genutzt wird, weist erhebliche Mängel auf, durch die ein Weiterbetrieb nur noch befristet möglich ist. Deshalb ist geplant, zunächst eine bauliche Zwischenlösung (Interim) sowie eine neue Feuerwache zu bauen und in diesem Zuge das alte Gebäude abzureißen.

1,32 Millionen Euro für die Generalplanung

Der Rat der Stadt Essen gab in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. März, finanzielle Mittel in Höhe von rund 1,32 Millionen Euro für die Generalplanung frei. Beauftragt werden soll die Grundlagenermittlung, die Vorplanung sowie die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 1 bis 4 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) inklusive einer Kostenschätzung für das Interim, den Abbruch und den Neubau.

In Heidhausen gibt es eine starke Jugendfeuerwehr. Bald soll auch dort auch die Kinderfeuerwehr aktiv werden.

Platz für eine Kinderfeuerwehr im Stadtbezirk

Das Feuerwehrgerätehaus soll zukunftsfähig aufgestellt werden – es ist wesentlicher Bestandteil des Katastrophenschutzbedarfsplans der Stadt Essen sowie der Notfallversorgung im Essener Süden. Zudem soll es erstmals Platz für die geplante Kinderfeuerwehr im Stadtbezirk geben.

Ratsherr dankt Feuerwehr für ihren Einsatz

Yannick Lubisch, CDU-Ratsherr für das Ruhrtal (Werden-West, Heidhausen-West, Schuir und Kettwig-Süd), kommentiert den Beschluss: „Retten, Löschen, Bergen und Schützen – dieser Leitspruch wird bei uns in Essen-Heidhausen mit dem Standort der Feuerwache im Brakeler Wald seit über 60 Jahren gelebt. Für das große und großartige Engagement gebührt der Freiwilligen Feuerwehr Heidhausen und der gesamten Feuerwehr Essen unser aller Dank.“

Die Feuerwache in Heidhausen sei Stadtbild-prägend, Gesellschafts-stiftend und trage vor allem Tag für Tag dazu bei, dass die Essener Feuerwehr im Notfall in acht Minuten am Einsatzort eintreffe. „Wir müssen die Feuerwehr weiter befähigen, die Bevölkerung zu schützen, mit Ausrüstung und adäquaten Feuerwachen. Daher haben wir im Rat mit dieser Vorlage die Verwaltung sehr gerne mit den notwendigen Planungen beauftragt.“

