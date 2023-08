Neue Essener Physio-Praxis legt Fokus auf Schmerzpatienten

Essen-Rüttenscheid. An der Rüttenscheider Straße eröffnet ein Physiotherapeut seine neue Praxis. Mit speziellen Geräten soll hier Schmerzpatienten geholfen werden.

Eine neue Physiotherapiepraxis eröffnet gegenüber vom Arosa-Hotel. Auf 87 Quadratmetern behandelt der Physiotherapeut Jürgen Walter an der Rüttenscheider Straße 143 ab dem 4. September seine Patientinnen und Patienten. Die dort vormals ansässigen Hautärzte sind auf gleicher Etage in eine größere Praxis umgezogen. Der Physiotherapeut bietet eine so genannte „gerätegestützte Schmerztherapie“ an.

In der Physiotherapie habe sich jahrelang nichts in der Technik getan, bemängelt Jürgen Walter: „Wir dümpeln seit Jahren auf dem gleichen Niveau herum.“ In seiner neuen Praxis setzt Walter jetzt auf eine neuartige Induktionstechnik. Das Gerät, welches so aussieht wie ein Bügeleisen, soll die Schmerzen lösen können.

Spezielles Gerät in Essener Physiotherapiepraxis arbeitet mit magnetischen Impulsen

Die Technik in dem 30.000 Euro teuren Gerät sei dabei vergleichbar mit der eines Induktionsherdes. Durch magnetische Impulse ziehen sich die Muskeln zusammen und lösen so den Schmerz. „Die Behandlung eignet sich besonders für Sportler und Spastikpatienten“, sagt Jürgen Walter. Patientinnen und Patienten mit Herzschrittmachern und Stents dürfen mit dem Gerät allerdings nicht behandelt werden. In Essen ist der Physiotherapeut nach eigenen Angaben der erste, die die neue Technik verwenden wird.

Neben der gerätegestützten Therapie bietet Jürgen Walter auch manuelle Therapien an. Der Physiotherapeut sagt von sich, dass die manuelle Therapie sein Steckenpferd sei. Hierbei wird klassisch mit den Händen gearbeitet. Die Motivation ist dabei aber jedoch sowohl bei der gerätegestützten, als auch bei der manuellen Therapie die gleich. „Ich will den Menschen helfen“, sagt der Physiotherapeut. Die klassische Therapie sei oft mit Schmerzen verbunden, weshalb Jürgen Walter die neuen technischen Entwicklungen begrüßt.

Physiotherapeut zieht vom Südostviertel nach Rüttenscheid

Die aktuelle Praxis von Jürgen Walter befindet sich am Wasserturm im Südostviertel. Zusammen mit einem weiteren Physiotherapeuten behandelt er hier seit 2019 seine Patientinnen und Patienten. Der Umzug auf die Rüttenscheider Straße ist für ihn ein Neuanfang. Durch den neuen Standort hofft er, sich einer größeren Kundschaft präsentieren zu können.

Mit seiner Mitarbeiterin, die für den Empfang verantwortlich sein wird, begrüßt er ab Montag, 4. September seine Patientinnen und Patienten. Termine können aber auch schon jetzt kostenlos vereinbart werden unter: 0800 999 22 00, ab 21. September unter 0201 72 999 385. Die Homepage ist www.physiopraxis-schmerzfrei.de.

