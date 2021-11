Neue Essener Firma macht Schuhe aus Meeres-Müll

Essen. Eine Essener Start-Up-Firma stellt Freizeit-Schuhe aus Plastikmüll her, der im Meer gesammelt wurde. Doch „Seads“ haben noch mehr Besonderheiten.

10 alte PET-Flaschen = 1 neuer Schuh. So lautet die Geschäfts-Formel des neuen Essener Start-Up-Unternehmens „Seads“, das sein Büro an der Rüttenscheider Alfredstraße hat. „Seads“ verkauft so genannte „Espadrilles“, das sind einfache Freizeit-Schuhe spanischer und südfranzösischer Art, die erstmals in den Achtziger Jahren in Deutschland populär wurden. Normale „Espadrilles“ bestehen aus Leinen und haben eine grobe Jute-Sohle, doch „Seads“ sind aus einem Garn, das aus Meeres-Müll gesponnen wird, vor allem aus recycelten PET-Flaschen.

Zehn PET-Flaschen stecken in einem Schuh

„Pro Schuh benötigt man etwa zehn recycelte PET-Flaschen“, sagt Agnes Wagter, die Geschäftsgründerin. Die Niederländerin ging im Herbst 2018 am Strand des Badeorts Zandvoort spazieren; vorher war ein Sturm gewesen, und am Strand lag sehr viel Müll, vor allem Plastik. „Da dachte ich, Du musst aus diesem Müll was machen.“ Die ehemalige Journalistin und PR-Fachfrau, immer schon modeinteressiert, musste nicht lange nachdenken, um auf ihre Geschäftsidee zu kommen. „Am nächsten Tag hab’ ich sofort losgelegt.“ Das Thema Schuhe hatte sie außerdem schon länger beschäftigt – denn mit ihrer eigenen Größe 43 hat sie es nicht immer leicht, die passenden Modelle zu finden.

Die Schuhe gibt’s nur online Die „Seads“-Schuhe gibt es in drei unterschiedlichen Varianten und in insgesamt 12 verschiedenen Farben. Das Obermaterial ist aus Nylon, das aus recyceltem Plastik hergestellt wird, die Sohle aus Jute, und die Bodenseite der Sohle ist mit Natur-Kautschuk beschichtet, damit die Schuhe länger halten. Ein Modell kostet entweder 139 oder 149 Euro. Zu beziehen ausschließlich übers Internet auf der Homepage der Hersteller. www.seads.global

Rund zweieinhalb Jahre später – die Pandemie hatte die Geschäftsgründung erheblich verzögert – kamen die ersten drei „Seads“-Espadrilles auf den Markt: ganz Klassische, außerdem welche mit Schnürbändern, die an Sneakers erinnern, und drittens ein mittelhohes Modell. Das war im Frühjahr 2021. Das Firmenmotto: „Wear what you stand for – trage, wofür du stehst.“ Wer sich für „Seads“-Espadrilles entscheidet, setzt damit ein Statement für Nachhaltigkeit. Das Nylon aus recycelten PET-Flaschen wird eingekauft von einer Organisation, die Meeresmüll sammelt und recycelt. Und es sind ja nicht nur die Schuhe: Auch die Verpackung für den Versand der Schuhe verzichtet auf Einwegmaterialien, und das robuste Nylon-Netz, in dem die Schuhe geliefert werden, wird an „Seads“ zurückgeschickt.

Schuhe sollen nicht weggeschmissen, sondern zurückgegeben werden

Gleiches gilt übrigens für die Schuhe selbst, wenn sie abgetragen sind: „Wir wollen nicht, dass die Kunden sie dann wegschmeißen“, sagt Agnes Wagter. „Es geht ja um Müllvermeidung.“ Also können „Seads“-Besitzer ihre abgetragenen Schuhe am Ende zum Hersteller zurückschicken. Der recycelt die einzelnen Materialien dann – das Garn aus Plastikmüll, die Jute der Schuhsohle sowie das Natur-Kautschuk, das die Sohle haltbarer macht. Die Schuhe sind nicht ganz billig: 139 bzw. 149 Euro kostet ein Paar. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an Initiativen, die sich für saubere Meere starkmachen.

Firmengründerin Agnes Wagter mit ihren „Seads“-Espadrilles. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

In Essen hat „Seads“ sein Büro, doch die Firma, die ihre Produkte ausschließlich übers Internet verkauft, sieht sich als Teil einer globalen Bewegung – während Agnes Wagter in den Niederlanden lebt, sorgte Geschäftspartner Michael Curth dafür, dass das Büro in Essen an zentraler Stelle angesiedelt wird. Unternehmer Curth hat sich schon mit vielen Projekten in der Stadt einen Namen gemacht – unter anderem mit der Bemalung eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Wittering-/Ecke Rellinghauser Straße, das seit zehn Jahren mit Amazonas-Motiven an die Rettung des Regenwaldes gemahnt.

