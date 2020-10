Neue Drohnen: Polizei Essen geht bald häufiger in die Luft

Essen/Mülheim. Mindestens zwei der landesweit 106 Drohnen für die NRW-Polizei landen in Essen. Das Präsidium hat die Flugkörper rund zehn Monate lang getestet.

Zu Beginn des Jahres hat die Polizei Essen ein Pilotprojekt gestartet, das erste Erfolge einflog - ab 2021 sollen Drohnen zur Standardausrüstung der Behörde werden. Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst berichtete, wird das Präsidium mindestens zwei der 106 ferngesteuerten Flugkörper bekommen, mit denen die NRW-Polizei nach dem Willen des Innenministeriums landesweit ausgestattet werden soll.

Eins der Geräte wird die Arbeit der Spezialisten des sogenannten VU-Teams unterstützen, das zur Beweissicherung bei besonders schweren Unfällen zum Einsatz kommt. Eine Drohne kann mit zusätzlichen Luftbildern einen Unfallort dokumentieren und so bei der Aufklärung helfen.

Ein weiterer Quadrocopter soll der Bereitschaftspolizei zur Verfügung gestellt werden. „Ob die Essener Polizei weitere Drohnen bekommt, ist noch offen“, sagte Wickhorst, nachdem das Innenministerium die Anschaffung der Technik am Montag bekannt gegeben hatte.

Zusätzliche Ausstattung kostet rund eine Million Euro

„Drohnen machen die Arbeit der Polizei an vielen Stellen einfacher und erweitern ihre Möglichkeiten - gerade, wenn es um die Verfolgung von Tätern, die Aufklärung und Beweissicherung von Straftaten oder die Aufnahme von Verkehrsunfällen geht“, sagte Innenminister Herbert Reul.

Wie effektiv Drohnen als neues Einsatzmittel der Essener Polizei tatsächlich sein können, hat sich in Essen erstmals Ende Januar bei Kontrollen im Dellwiger Gewerbegebiet an der Ripshorster Straße gezeigt: Die von zu „Fernpiloten“ ausgebildeten Beamten gesteuerten Fluggeräte verfolgten vier Verdächtige, die sich aus dem Staub machen wollten. Zwei von ihnen versteckten sich, was den Drohnen-Piloten aber nicht verborgen blieb.

Mit den bisher geplanten Anschaffungen steckt das Land knapp eine Million Euro in die technische Aufrüstung der Polizei. Eine flächendeckende Ausstattung jedes Streifenwagens mit einer Drohne wird es allerdings nicht geben. (j.m.)

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier.