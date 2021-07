Bauleiterin Andrea Schöler, Allbau-Geschäftsführer Dirk Miklikowski, Bezirksbürgermeister Michael Zühlke und Oberbürgermeister Thomas Kufen beim Spatenstich in Essen-Schonnebeck.

Immobilien Neubauprojekt in Essen-Schonnebeck gestartet

Schonnebeck. Zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser werden in Essen-Schonnebeck errichtet. Beim Spatenstich wurden Details bekannt.

In Schonnebeck ist an der Matthias-Erzberger-Straße , auf Höhe der Wengestraße vor einiger Zeit ein zweigeschossiges „Schwedenhauses“ mit Nebengebäude abgerissen worden. Der Wohnungsanbieter Allbau plant jetzt den Neubau von zwei viergeschossigen und unterkellerten Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 16 öffentlich geförderten Wohnungen.

Der Spatenstich mit Allbau-Geschäftsführer Dirk Miklikowski, Oberbürgermeister Thomas Kufen und Bezirksbürgermeister Michael Zühlke erfolgte in der vergangenen Woche.

Barrierefreiheit, Aufzüge und Balkone

Die Wohnungsgrößen reichen von 55 Quadratmetern bis hin zu 97 Quadratmetern und haben zwei bis vier Zimmer. Das Investitionsvolumen umfasst für die Allbau GmbH rund 4,5 Millionen Euro. Der Zugang zum Erdgeschoss der vier-geschossigen Mehrfamilienhäuser ist barrierefrei, außerdem sollen Aufzüge eingebaut werden. Die Terrassen- und Balkonflächen, die den einzelnen Wohneinheiten zugeordnet sind, werden ebenfalls stufen- und schwellenlos zu erreichen sein. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse mit Gartenanteil, im Obergeschoss wird es Balkone geben.

Die Stellplätze sowie die Spielplatzfläche werden nach Angaben von Allbau-Sprecher Dieter Remy so geplant, dass die Bäume erhalten bleiben können. Zudem werde versucht, den Anteil an versiegelten Flächen so gering wie möglich zu halten, die Stellplätze werden beispielsweise mit Rasenfugenpflaster gebaut.

Allbau-Geschäftsführer Dirk Miklikowski: „Hier entsteht ein auf die Zukunft ausgerichtetes Segment gemäß den heutigen Ansprüchen an modernes Wohnen auch für Zielgruppen, die ein geringeres Einkommen zur Verfügung haben. Eine attraktive Architektur, Barrierefreiheit, Stellplätze und Aufzüge werden die Wohnqualität in diesem Quartier verbessern.“

Alle Wohnungen sollen voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres an die neuen Mieter und Mieterinnen übergeben; die Vermarktung beginnt laut Allbau im zweiten Quartal 2022.

