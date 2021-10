Neubau soll trostlosen Markt in Essen-Karnap wiederbeleben

So soll der Neubau am Markt in Essen-Karnap aussehen.

Essen-Karnap. Hauptschule und Kirche geschlossen, Wochenmarkt eingestellt: Auf dem Markt in Essen-Karnap ist nicht mehr viel los. Das soll sich jetzt ändern.

Die Hauptschule am Karnaper Markt wurde 2010 geschlossen, die Neuapostolische Kirche zwei Jahre später. Der letzte Markthändler verließ vor einigen Monaten den Platz unweit von Rewe. Das Essener Architektur- und Immobilienbüro Neumann Gladtfeld will jetzt einen Beitrag zur Wiederbelebung des Marktes leisten. Dort, wo jetzt noch die Kirche steht, soll eine Anlage für betreutes Wohnen und Tagespflege entstehen.

Kirche am Markt in Essen-Karnap wird abgerissen

„Wir hätten die Kirche gerne erhalten, das hat aber bezüglich der Statik nicht geklappt“, erklärt Daniela Tabori, Assistentin der Geschäftsführung – der Abriss einer Kirche dürfte zudem nicht ganz günstig sein. 77 Mitglieder verzeichnete die Gemeinde bei der Schließung im Jahr 2012 noch, zudem sorgten finanzielle Engpässe dafür, dass die Gemeinde seitdem mit der in Altenessen zusammengelegt wurde. Bis vor einigen Jahren wurde sie noch von einer Baptisten-Gemeinde genutzt, doch das gehört auch der Vergangenheit an.

Das Gotteshaus wird jetzt abgerissen und auf dem 800 Quadratmeter großen Grundstück ein dreigeschossiger Neubau plus Staffelgeschoss errichtet. Dieser soll 20 Wohneinheiten für betreutes Wohnen und 15 Tagespflegeplätze bieten. Aufzug, barrierefreie Stellplätze- und Zugänge sind dementsprechend ein Muss, ebenso wie behindertengerechte Badezimmer.

Die Tagespflege soll im Erdgeschoss errichtet werden, in den Obergeschossen zwei behindertengerechte Wohngruppen, die sich aus jeweils acht und zwölf Einzelzimmern zusammensetzen. Im Staffelgeschoss ist Platz für Nebenräume.

Wohnprojekt soll Mark in Essen Karnap beleben

Die Gesamtinvestition wird sich nach Angaben von Daniela Tabori auf auf rund 3,8 Millionen Euro belaufen. Baubeginn soll im kommenden Frühjahr sein. Geplant ist eine Bauzeit von 13 bis 14 Monaten. Das Architekturbüro aus Haarzopf hat zuletzt zwei ähnliche Objekte in Altenessen an der Stapenhorststraße und in Bochold an der Germaniastraße umgesetzt.

Tabori: „In dem geplanten Aufenthaltsbereich der Tagespflege in Karnap, mit Außenterrasse und schöner Begrünung im Innenbereich des Hofes können neue soziale Kontakte gepflegt werden und bietet er bietet entsprechende Abwechslung.“ Der Karnaper Markt soll mit dem Neubau aufgewertet werden. „Uns liegt es sehr am Herzen, dem Karnaper Markt ein wenig mehr Leben einzuhauchen.“

Menschen in Essen-Karnap wünschen sich Märkte und Feste

Das hatte vor rund vier Wochen auch der Karnaper Martin Rau mit einem Aufruf bei Facebook versucht. Auf seine Frage, wie man den Markt attraktiver gestalten könnte, meldeten sich viele Karnaper und Karnaperinnen und schlugen beispielsweise Flohmarkt, Adventsmarkt, Schützen- und Oktoberfest vor. Rau auf Anfrage: „Es gibt noch nichts Spruchreifes, außer dass ich Kontakte zu den Karnaper Vereinen geknüpft habe.“

Die Problematik mit dem Karnaper Markt kam auch in der zuständigen Bezirksvertretung zur Sprache. CDU-Fraktionsvorsitzende Stefanie Kölking merkte an: „Es kommen immer viele Eltern mit ihren Kindern zum Markt, nur leider ist dort gar kein Spielplatz.“ Abhilfe schafft seit einiger Zeit das Team des dort ansässigen VKJ Jugendcafé Karnap mit einer Spieletonne. Die wird donnerstags von 15 bis 17 Uhr auf den Markt gerollt und soll für ein entsprechendes Angebot sorgen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen