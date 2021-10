Neuauflage für den Wintermarkt im Essener Südviertel

Der Wintermarkt im Essener Südviertel lockte in den vergangenen Jahren stets viele Besucher an.

Essen-Südviertel. Wegen Corona hatten die Händler im Essener Südviertel den Wintermarkt im vergangenen Jahr abgesagt. Was die Gäste bei der Neuauflage erwartet.

Lange Zeit war es unsicher, ob der Wintermarkt im Essener Südviertel in diesem Jahr eine Neuauflage erlebt. Doch jetzt habe man mit der Stadt gesprochen und der Weg sei frei, sagt Paul Walther, Vorsitzender des Händlergemeinschaft Kaufhaus Süd. Vom 12. bis 14. November laden rund Geschäftsleute aus dem Stadtteil zum Budenzauber auf den Parkplätzen vor dem Küchenstudio Menger an der Witteringstraße 92 ein.

Händler wollen am bewährten Format für den Wintermarkt im Südviertel festhalten

Rund 20 Geschäfte haben bereits zugesagt. Kleidung und Dekoartikel gehören zum Angebot, aber auch Nachhaltiges für den Haushalt werden die Besucher finden. Darüber hinaus warten auch Imbiss- und Getränkestände auf Besucher. Das Format der vergangenen Jahre werde fortgesetzt, erklärt Walther, schließlich hätten die Händler damit gute Erfahrungen gemacht. Derzeit bastele man auch an einem Programm für die Kinder, damit sich auch für sie der Besuch lohnt.

Nach jetzigem Stand der Dinge werde man darauf achten, dass die Besucher beim Gang über den Markt Schutzmasken tragen und die 3G-Regel gelte. Sollten noch weitere Händler Interesse haben, sich an dem Wintermarkt zu beteiligen, so sind sie willkommen, betont der Vorsitzende. Sie sollen sich dann per Mail an den Verein wenden.

Zahlreiche Helfer hatten sich im vergangenen Jahr eingefunden, um dem Müll eine Abfuhr zu erteilen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das gilt auch für alle fleißigen Helfer, die sich an der Putzaktion im Südviertel beteiligen wollen. Im vergangenen Herbst hatte der Verein Kaufhaus Süd zum ersten Mal die Initiative ergriffen und prompt fanden sich zahlreiche Bürger ein, um den Müll zu beseitigen. Als Termin haben sich die Veranstalter den 30. Oktober ausgesucht. Vier Stunden soll das Müllsammeln dauern, von 14 bis 18 Uhr. In kleinen Gruppen ziehen - wie auch schon 2020 - die Helfer durch die Quartiere. Der Treffpunkt zum Auftakt wird im Hinterhof von Küchen Menger sein.

Geschäftsleute haben sich im vergangenen Jahr zum Verein zusammengeschlossen

Nachdem es sich lange Zeit beim Kaufhaus Süd eher um einen losen Zusammenschluss handelte, haben die Geschäftsleute mit der Gründung eines Vereins ihr Engagement in eine neue Form gegossen. Sie wollen gemeinsam die Attraktivität des Stadtteils stärken und hoffen, dass durch die Lockerungen der Corona-Regeln dafür auch die entsprechenden Freiräume entstehen.

Der Wintermarkt ist am Freitag, 12. November, von 16 bis 22, am Samstag, 13. November, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. November, von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Mailadresse lautet: info@kaufhaussued.com

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen