Neu in Essen-Kettwig: Ein Foodsharing-Kühlschrank für alle

Essen-Kettwig. „Teilen statt Wegwerfen“: Die Evangelische Kirchengemeinde Kettwig hat einen Foodsharing-Kühlschrank aufgestellt. Wie das System funktioniert.

Gut sichtbar im Glasaufgang des Gemeindezentrums Mitte, Hauptstraße 83, hat die Evangelische Kirchengemeinde Kettwig einen Foodsharing-Kühlschrank platziert. Er ist seit dem 15. September in Betrieb. Unter dem Motto: „Teilen statt Wegwerfen“ möchte die Gemeinde Mitbürgerinnen und Mitbürger ermutigen, Lebensmittel zu retten.

Diese Initiative ist eine Reaktion auf die Feststellung, dass in Deutschland ein Drittel der produzierten Lebensmittel nicht verbraucht werden, sondern in der Abfalltonne landen. „Wir wollen teilen, anstatt wegzuwerfen“, erklärt Pfarrer David Gabra. Dies sei eine ökologisch-soziale Initiative nach der Klima-Kreissynode des Kirchenkreises Essen in August, „auf der wir viele Beschlüsse für die Bewahrung der Schöpfung gemacht haben“.

Kühlschrank steht jedem Menschen im Stadtteil offen

Franziska Korinth von der Ev. Jugend und Jugendleiter Marvin Markus mit Frischware: In den Kühlschrank dürfen nur Lebensmittel, die ungeöffnet und noch länger haltbar sind. Der Kühlschrank ist bis auf donnerstags jeden Tag erreichbar. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der Foodsharing-Kühlschrank stehe für jeden Menschen im Stadtteil Kettwig offen, betont der Pfarrer. Es können dort Lebensmittel (ungeöffnet und haltbar) abgelegt werden. „Genauso können Lebensmittel aber auch mitgenommen werden“, sagt Gabra.

Die Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 19 bis 21 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Betreut wird das Projekt von der Evangelischen Jugend.

