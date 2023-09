Nerven liegen blank? Jugendamt Essen berät zu Schreibabys

In den ersten Monaten schreien manche Babys so viel, dass ihre Eltern verzweifeln. Das Jugendamt gibt Tipps, wie man die Kinder beruhigen kann.

Essen. Wenn ein Baby unablässig schreit, können Eltern an ihre Grenzen geraten. Das Jugendamt Essen bietet ihnen Beratung und tatkräftige Unterstützung.

Schlaflose Nächte, Ratlosigkeit und Überforderung: Die erste Zeit mit ihrem Baby bedeutet für die Eltern mitunter eine Ausnahmesituation. „Dass Babys in den ersten Lebensmonaten schreien, ist ganz normal“, beruhigt daher das Essener Jugendamt. Das Team bietet Tipps und praktische Unterstützung an.

Es gebe viele Gründe, aus denen Säuglinge schreien, etwa weil sie müde oder hungrig sind, schwitzen oder frieren, eine neue Windel oder Ruhe brauchen. Um das Baby zu beruhigen, empfiehlt das Jugendamt Essen: „Sanftes Schaukeln auf dem Arm, ein Lied singen, sanft Bauch und Rücken massieren oder Spazieren gehen.“ Was wohl nicht immer so leicht umzusetzen ist: Eltern sollten ruhig bleiben, da sich dann auch ihr Kind besser beruhigen könne.

Schreiphase lässt ab dem vierten Monat nach

Wenn Eltern merkten, dass sie mit dem unablässigen Schreien überfordert seien, sollten sie kurz aus der Situation herausgehen: „Sie sollten ihr Baby an einen sicheren Ort wie das Gitterbett bringen, den Raum verlassen, durchatmen, alle paar Minuten nach dem Kind schauen und sich, wenn nötig, Unterstützung holen“, raten die Experten. Die Schreiphase lasse in der Regel ab dem vierten Monat nach.

Das „Nationale Zentrum Frühe Hilfen“ in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das Deutsche Jugendinstitut klären gemeinsam mit dem Bündnis gegen Schütteltrauma über Schreibabys auf und haben dazu Infomaterial entwickelt. „Ihre Nerven liegen blank“ heißt ein Flyer, mit Tipps für Eltern. Erhältlich ist er bei Susanna Mertes, die beim Jugendamt für Frühe Hilfen zuständig ist (0201 88-51136 oder per E-Mail an Susanna.Mertes@jugendamt.essen.de). Auch die Babybesuch-Teams der Stadt überreichen den Flyer zusammen mit weiterem Infomaterial an jede Essener Familie zur Geburt eines Kindes.

Jugendamt bietet viele Hilfen an

Das Jugendamt ermutigt Eltern ausdrücklich, Hilfe anzunehmen und einzufordern, Ansprechpartner sind:

Das Kinder- und Jugendnottelefon: Kinder und Jugendliche, die in Not geraten, können hier rund um die Uhr Rat, Hilfe und Schutz bekommen: 0201-265050. Jugendamt und Diakoniewerk Essen teilen sich den Dienst am Telefon. Anrufen können auch Eltern, Angehörige oder Nachbarn, die Rat und Hilfe benötigen. Das Jugendamt weist darauf hin, dass es auf Rückmeldungen von Kitas, Tageseltern, Ärzten oder auch aus der Nachbarschaft angewiesen sei, wenn Babys oder Kinder so vernachlässigt wirkten, dass sie offenbar Hilfe benötigten.

Das Familienberatungstelefon: Unter 0201 88-51033 erreichen Kinder, Jugendliche und Eltern die Psychologen, Sozialpädagogen und Psychotherapeuten. Das Team unterstützt alle Anrufer beim Finden von Lösungen, beim Meistern kleiner und größerer familiärer Krisen. Hier gibt es auch Informationen über Beschäftigungsangebote, Lernen und Tagesstruktur. Das Familienberatungstelefon ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Die Beratung ist freiwillig, vertraulich und kostenlos.

Die Sozialen Dienste haben Bezirksstellen im ganzen Stadtgebiet: Die Ansprechpartner vor Ort finden sich auf: www.essen.de/sozialedienste

Das Elterntelefon: 0800-1110550, Nummer gegen Kummer e.V.

Onlineberatung für Eltern: www.bke-elternberatung.de

Sicherer Start – Chancen geben: 0201 8141965

Schreikindambulanz Essen:0201 236611

