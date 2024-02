Nationalkicker aus Kolumbien im Sheraton Hotel Essen beklaut

Essen. Ein Unbekannter gab sich an der Rezeption als Mannschaftsbetreuer aus. In zwei Zimmern machte er fette Beute. Die Polizei zeigt ein Foto.

Einen Tag vor dem Testspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf Schalke sind die kolumbianischen Kicker im Essener Südviertel beklaut worden. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Dieb, der am 19. Juni des vergangenen Jahres Geld, Halsketten und Luxusuhren in Zimmern des Hotels Sheraton an der Huyssenallee erbeutete. Dort war die kolumbianische Nationalmannschaft im vergangenen Jahr untergebracht.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Der Gesuchte hatte sich einen Tag vor dem Spiel an der Rezeption als Mannschaftsbetreuer ausgegeben und sich so Zugang zu zwei Zimmern verschafft. Mit seiner Beute verschwand er in unbekannte Richtung.

Stephan Sieberg, General Manager des Sheraton, erklärte auf Anfrage, mit Trickdiebereien dieser Art hätten alle Hotels einer gewissen Größenordnung hin und wieder zu kämpfen. Das gelte trotz des erheblichen Aufwands für Security-Maßnahmen. „Ein Hotel ist ein offenes Haus, wir können uns nicht abschotten“, so Sieberg. Dank der Videoüberwachung habe man den Behörden mit für die Fahndung nötigen Bildmaterial helfen können.

Wer den Mann auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201 829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen