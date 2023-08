Nasses Wetter: Essener Bauern beklagen schlechte Ernte

Essen. Landwirte in Essen klagen über 70 Prozent Ausfall bei der Getreide-Ernte. Das bisschen, was man ernten könne, habe häufig schlechte Qualität.-

Das nasse Wetter der letzten Wochen sorgt für eine schlechte Ernte bei den Essener Bauern. Abgeknickte Ähren und schimmelige Körner sorgen bei den Landwirten für Verluste. Landwirt Thomas Leuchten (Heidhausen) ist besorgt: „Was das Getreide angeht, können wir von einem Verlust von 70 Prozent sprechen. Der Weizen kann zum Teil überhaupt nicht geerntet werden“, sagt der 50-jährige Bauer. Seit über 20 Jahren arbeitet er als Landwirt in seinem Familienbetrieb: „So etwas wie dieses Jahr kenne ich nur von Erzählungen.“

Bauern in ganz Essen haben Probleme mit der Ernte

Auch andere Landwirte aus Essen berichten von geschrumpften Ernten – sowohl, was Menge als auch Qualität angeht. Landwirt Günter Maas besitzt einen Hof in Fischlaken. „Das Getreide war reif und wir hätten es in den nächsten Tagen geerntet. Doch dann begann der mehrere Wochen andauernde Regen“, so der Landwirt.

Zusätzliche Kosten für die Essener Bauern durch Nachtrocknen der Ernte

Die Felder sind durch den anhaltenden Regen der letzten Wochen stark durchnässt. Ein Großteil der Landwirte in Essen hat erst in der letzten Woche mit der Ernte angefangen - das ist deutlich später als in den vorherigen Jahren. „Wir sind drei Wochen zu spät“, berichtet Günter Maas. Manche nutzen einige trockene Stunden: „Viele Bauern haben die Chance genutzt und die Felder größtenteils in den wenigen Phasen ohne Regen abgeerntet“, sagt Landwirt Christian Ridder aus Kray. Der Weizen muss nachgetrocknet werden. Das geschieht in Trocknungs-Anlagen; kleinere Höfe haben keine eigene und sind auf die Unterstützung von Genossenschaften angewiesen.

Kein Mehl aus Weizen der Essener Bauern

Doch selbst, wenn überhaupt geerntet werden konnte: Die Qualität des Weizen 2023 sei nicht mit der Qualität der Vorjahre vergleichbar, findet Andreas Bolten, der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Ruhr. „Mehl kann man mit der Ernte in diesem Jahr nicht machen.“ Die Qualität würde höchstens für die Futterproduktion ausreichen. Damit würden die Bauern jedoch deutlich weniger verdienen. Und wenn der Weizen selbst fürs Futter nicht ausreicht, weil er zu schlecht ist, dann geht das Getreide in die Biogasanlage.

Die meisten Bauern blicken jedoch zuversichtlich in die Zukunft. „In einem Jahr ist die Ernte mal besser, im anderen wiederum schlechter. Das ist unser unternehmerisches Risiko“, sagt Bolten.

