Nächtlicher Lärm vor Essener Tierklinik ärgert Anwohner

Die Tierklinik in Altenessen ist in einem Altbau untergebracht. Im Außenbereich ist ein Zelt aufgebaut, in dem die Halter mit ihren Tieren warten können.

Essen-Altenessen Jaulende Hunde, Lärm und Beschimpfungen: Ein Anwohner einer Essener Tierarztpraxis ist sauer, die Klinikleitung verweist auf Corona.

Die Tierärztliche Klinik an der Stankeitstraße in Altenessen ist rund um die Uhr besetzt. Nicht nur Hund und Herrchen werden dort versorgt, auch verletzte Wild- und Fundtiere werden dorthin gebracht und versorgt. Seit der Corona-Krise können die Patienten aber nicht mehr in den Altbau hinein, sondern müssen zum Teil draußen warten. Dafür hat die Klinikleitung eigens ein Zelt errichtet. Lautlos geht das jedoch nicht vonstatten, das ärgert besonders einige Anwohner.

Nachbar von Essener Tierklinik beklagt permanente Lärmbelästigung

"Als Nachbar einer Tierklinik unterliegt man permanenter Lärmbelästigung durch jaulende oder bellende Hunde, die außerhalb der Klinik warten und zusätzlich durch die Geräusche, die durch ständige An- und Abfahrten von Pkw erfolgen", erzählt ein Nachbar, der sich ärgert, dass Autos regelmäßig seine Garage zuparken.

Die Besucher der Tierarztpraxis würden oft den Motor laufen lassen, damit ihnen nicht kalt wird. Er habe bereits versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch mit der Bitte, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere einzusammeln: "Da wurde ich übelst beschimpft." Weiter beklagt der Anwohner, dass die Corona-Abstände nicht eingehalten und keine Masken getragen werden. "Die Wartenden diskutieren teilweise die Beschwerden ihrer Tiere und versperren den Gehweg für Passanten."

Tierklinik gehört ins Industriegebiet

Die Berechtigung und Wichtigkeit der Tierklinik im Allgemeinen will er nicht in Frage stellen, eine so große Tierklinik gehöre jedoch nicht in einen Altbau aus den 20er-Jahren, sondern in ein Industriegebiet.

Klinikmanagerin Bettina Apelt-Willmanns kennt die Beschwerden und versucht zu vermitteln, zu erklären und zu besänftigen. Aufgrund der Corona-Bedingungen könnten nicht alle Tierhalter mit ihren Tieren im Wartezimmer Platz nehmen." Das Zelt haben wir angeschafft, damit die Halter ohne Auto mit ihrem Tier bei schlechtem Wetter nicht im Regen stehen müssen. Auch das ist eine Folge der Coronaschutzverordnung, der wir nachkommen müssen", erklärt Apelt-Willmanns.

Bellende Hunde seien kein Dauerzustand, da sich das Team ständig bemühe, dieses Tier mit seinem Halter nicht lange warten zu lassen. Apelt-Willmanns: "Da Tiere sich nicht aussuchen, wann sie krank werden, spielen sich leider auch manchmal während der gesetzlichen Ruhezeiten traurige Szenen vor unserer Tür ab, wenn zum Beispiel ein Tier schwer verletzt notoperiert oder gar euthanasiert werden muss. Für viele ist das Tier wie ein Kind." Es sei traurig, dass einige Menschen dafür kein Verständnis und Mitgefühl haben.

Zum Thema Einhaltung der Maskenpflicht erklärt die Klinikmanagerin, dass innerhalb der Räumlichkeiten durchgehend Masken getragen werden. Die Tierhalter dürfen nur Einzeln die Klinik betreten und müssen im Abstand zum Behandlungstisch in einem eingegrenzten Bereich auf einem Stuhl Platz nehmen, bis das Tier behandelt wurde. Apelt-Willmanns: "Innerhalb des Klinikgeländes müssen sich die Tierhalter an die Corona Regeln halten, da wir sie sonst des Geländes verweisen und die Tiere nicht behandeln."

Außerhalb des Grundstückes könne sie hingegen nur Empfehlungen aussprechen und die Tierhalter bitten, umsichtig zu sei: "Bisher, wenn ich die Klinik betreten oder verlassen habe, standen Menschen zusammen, die auch mit einem Auto gekommen sind und demnach vermutlich aus einem Haushalt sind." Sie lasse sich aber auch nicht von jedem den Ausweis zeigen, um das zu kontrollieren und mit dem Zollstock nachgemessen habe sie auch noch nicht. "Mein Job ist es, kranken Tieren zu helfen und sie von Schmerzen und Leiden zu befreien, nicht andere Menschen zu kontrollieren."

Für die Parksituation sei zudem das Ordnungsamt der Stadt zuständig und nicht das Tierklinik-Team. Seitens der Stadt heißt es in diesem Zusammenhang, dass bisher keine Verstöße geahndet wurden, die Kontrollen in diesem Bereich aber in Zukunft verstärkt werden sollen.