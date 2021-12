Nächtlicher Einbrecher auf frischer Tat in Essen ertappt

Ein Einbrecher wurde in Essen-Rüttenscheid gefasst, als er in ein Haus an der Hedwigstraße eindringen wollte.

Essen. 26-Jähriger wollte eine Terrassentür eines Hauses in Rüttenscheid aufhebeln. Er hatte nicht mit der Aufmerksamkeit einer Anwohnerin gerechnet.

Bei dem Versuch, in ein Haus in Essen-Rüttenscheid einzubrechen, ist ein 26-Jähriger aufgefallen. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, die den Mann festnahm.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war der mutmaßliche Täter am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr über einen Zaun in den Garten eines Hauses an der Hedwigstraße geklettert, um eine Terrassentür aufzuhebeln.

Die Zeugin (42) hörte Geräusche und erspähte den ungebetenen Gast. Alarmierte Polizisten konnten den Einbrecher auf frischer Tat festnehmen.

Der 26-Jährige ist bereits mehrfach wegen Körperverletzungs-, Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen