Nächste Termine

Zu den Kooperationspartnern der Veranstaltung gehörten die Universität Duisburg-Essen, die Hochschule Ruhr West, die Industrie- und Handelskammer zu Essen, die Essener Kreishandwerkerschaft, das Jobcenter Essen sowie die Agentur für Arbeit in Essen und Duisburg.

Ähnliche Veranstaltungen: Am Samstag, 1. Februar, findet von 10 bis 14 Uhr die dritte Ausbildungsbörse „Azubi-Point – Start Your Future“ im Foyer der Agentur für Arbeit in Essen statt (Berliner Platz). Rund 40 Essener Arbeitgeber bieten ihre Ausbildungsstellen an.

Am Donnerstag, 20. Februar, lädt die IHK von 11 bis 15 Uhr zu einem Azubi-Speeddating in die Philharmonie Essen ein, bei denen sich Arbeitgeber aus unterschiedlichen Branchen präsentieren.