Nachwuchs begeistert am Familientag der Folkwang-Musikschule

Beim Familientag der Folkwang Musikschule in der Essener Philharmonie zeigen zahlreiche Kinder und Jugendliche ihr Können.

Beim Familientag der Folkwang Musikschule in der Essener Philharmonie haben rund 500 Musikschülerinnen und -schüler mitgewirkt. Auf dem Programm standen Angebote für die ganze Familie.

Tanz und Musik stehen im Mittelpunkt des Familientags in der Essener Philharmonie. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

So präsentierten sich unter anderem die JeKits-Kinder ebenso wie Gitarren- und Bläser-Ensembles, Projektchor und die klassischen Orchester. Auf der Bühne bot der Nachwuchs seinem Publikum ein buntes Programm an Musik und Tanz – so standen auch zahlreiche Balletttänzerinnen und -tänzer im Rampenlicht und erhielten begeisterten Beifall von ihren Familien.

Die Stuhlreihen sind beim Familientag der Folkwang Musikschule in der Essener Philharmonie gut gefüllt. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Folkwang Musikschule präsentiert ihr breites Angebot in Essen

Bespielt wurden auch der RWE-Pavillon, die Wandelhalle und der Eventraum. Es gab Tanz, Keyboard-Klänge von Nino Rota bis Michael Jackson, Auftritte von Musicalchor und Streicherensemble und ein Programm der FMS-Bigband. Verschiedene Kooperationen mit Burg- und Leibniz-Gymnasium wurden ebenfalls vorgestellt.

Ihre Ballettkünste zeigen die Kinder vor Publikum in der Philharmonie – Superman ist an diesem Tag auch dabei. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Zum feierlichen Ausklang im großen Alfried-Krupp-Saal erklangen unter anderem Händels Festmarsch, Charpentiers „Prélude“ und Piazzollas „Libertango“. Einen Überblick über die Angebote der Essener Folkwang Musikschule gibt es unter fms.essen.de

