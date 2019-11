Nachverkauf in der Galerie Giessler und Sandmann

All jene Bilder, Plastiken und Möbel, die bei der Versteigerung nicht den Besitzer gewechselt haben, werden in einem Nachverkauf in der Galerie Giessler und Sandmann, Ringstraße 180, angeboten – und zwar vom 20. bis 23. November.

Es gelten die Mindestgebote. Liegen Kaufangebote darunter, so ist dies Verhandlungssache. Info: 0178 70 40 451.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 18 Uhr.