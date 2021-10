Nachhaltig shoppen: Wo es in Essen Fairtrade-Kleidung gibt

Essen. Fairfashion gibt es in Essen bereits in mehreren Läden. Wo fair produzierte Klamotten für Kinder und Erwachsene zu finden sind.

Faire Arbeitsbedingungen in den Nähereien, Bio-Baumwolle als Rohstoff und Nachhaltigkeit bei der Herstellung: Wer beim Shoppen auf diese Kriterien achtet, wird in Essen in mehreren Fairfashion-Läden fündig. Es gibt handgemachte Einzelstücke aus dem Ruhrgebiet zu entdecken, aber auch fair produzierte Kleidung aus Sri Lanka.

Viele der Läden achten zudem auch im Shop selbst auf einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck. „Native Souls“ etwa kompensiert nach eigenen Angaben seinen CO2-Ausstoß über die finanzielle Unterstützung verschiedener Umweltprojekte, „Kommabei“ verpackt plastikfrei und versendet Produkte klimaneutral. Wo genau es fair und ökologisch produzierte Kleidung in Essen gibt, haben wir zusammengestellt:

Native Souls in der Essener Innenstadt

Bei „Native Souls“ in der Essener City gibt es fair gehandelte Kleidung, die zudem vegan ist und aus zertifizierter Bio-Baumwolle besteht. Seit 2016 wird eine eigene Kollektion produziert, sie ist nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert. Spinnerei und Näherei befinden sich auf Sri Lanka. Neben der eigenen Kollektion bietet der Concept Store auch Marken wie Armed Angels, KOI Kings of Indigo, Knowledge Cotton Apparel, Kuyichi, Klitmöller Collective, Recolution und weitere an. Native Souls hat auch einen eigenen Online-Shop.

Adresse : III. Hagen 29, Essen

: III. Hagen 29, Essen Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11.30 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr

COB Concept Store in Essen-Rüttenscheid

Fairfashion von Marken wie Greenbomb, Armedangels, Kings of Indigo, Lanius, Comazo, Les Racines du Ciel, Pure Pure, Givn und Kuyichi gibt es bei COB in Rüttenscheid. In der Kinderabteilung sind fair und ökologisch produzierte Waren von Marken wie Cosilana, Disana, Engel, Fresk, People Wear Organic, HickUps und Ava Yves zu finden. Zusätzlich zu Kleidung gibt es auch Schmuck, Geschenke und Nowaste-Produkte wie Trinkflaschen, Brotboxen und feste Shampoos. Zum Online-Shop von COB geht es hier lang.

Adresse : Rüttenscheider Straße 34b, Essen

: Rüttenscheider Straße 34b, Essen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr

Kommabei in Essen-Holsterhausen

An der Gemarkenstraße in Holsterhausen liegt der Laden „Kommabei“. Dort verkauft Norman Bärenbrinker nur handgemachte Produkte aus der Region. Im Angebot sind Mode für Damen, Herren und Kinder, sowie Accessoires und Papeterie-Artikel, Sieb- und Kunstdrucke. Verschiedene Symbole zeigen, ob Produkte handgemacht, tierleidfrei, fair gehandelt oder recycelt sind. Auch Kommabei betreibt einen Online-Shop.

Adresse : Gemarkenstraße 102, Essen

: Gemarkenstraße 102, Essen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr

Faire und ökologische Kinderkleidung bei Minimanu in Essen-Kettwig

Jana Iwans Herzensprojekt heißt „Minimanu“: Die Essenerin produziert in ihrer Mini-Manufaktur, von der sich auch der Name ableitet, Baby- und Kinderbekleidung. Dabei ist es ihr wichtig, dass die Stoffe biologisch und fair hergestellt werden. In ihrem kleinen Laden in Kettwig finden sich außerdem Spielzeug und Accessoires, etwa Schals, Mützen und Schlüsselanhänger. Neben den Stücken, die sie selbst per Hand fertigt, bietet Iwan auch einige andere Marken an. Bei der Auswahl achtet sie auf die GOTS-Zertifizierung (Global Organic Textile Standard). Bestellungen über den Online-Shop von Minimanu werden in Kettwig kostenfrei geliefert.

Adresse : Ruhrstraße 47, Essen

: Ruhrstraße 47, Essen Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 14 Uhr, Dienstag zusätzlich von 18 bis 19.30 Uhr sowie nach Vereinbarung täglich bis 22 Uhr und wenn das Klingelschild hängt

Outlet von Elemente Clemente in Rüttenscheid

Das nachhaltige Mode-Label „Elemente Clemente“ hat mehrere Standorte in Deutschland, an der Rüttenscheider Straße in Essen befindet sich das Outlet. Verlassen kann sich die Kundschaft auch hier auf den Global Organic Textile Standard, zudem kommen teils recycelte Materialien zum Einsatz. Gefertigt werden die meisten Teile in Tunesien, das Werk befindet sich laut „Elemente Clemente“ noch in der Fair-Wear-Zertifizierung. Der Online-Shop ist hier zu finden.

Adresse : Rüttenscheider Straße 171, Essen

: Rüttenscheider Straße 171, Essen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.30 bis 19 Uhr, Samstag 10.30 bis 16 Uhr

