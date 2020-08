Nachbar verjagt Diebesbande und beschützt Essener Seniorin

Die Essener Polizei sucht weitere Zeugen eines versuchten Straßenraubs in Vogelheim.

Essen. Eine Diebesbande hat eine Essenerin (81) von der Bushaltestelle bis zur Wohnung verfolgt. Aber der Diebstahl scheitert, weil ein Nachbar aufpasst.

Eine Diebesbande hat am Dienstagmittag (11. August) versucht, eine Seniorin (81) in Essen-Vogelheim zu bestehlen. Doch ein wachsamer und resoluter Nachbar ging dazwischen und konnte die Bande ohne Beute in die Flucht schlagen.

Wie die Essener Polizei berichtet, war die ältere Dame mit der Buslinie 170 aus Borbeck kommend nach Vogelheim gefahren. An der Haltestelle Germaniaplatz seien ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau eingestiegen, denen die Seniorin zunächst keine nähere Beachtung schenkte.

Als die 81 Jahre alte Frau an der Vogelheimer Straße ausgestiegen war und gegen 12.10 Uhr vor ihrem Wohnhaus stand, tippten die beiden Unbekannten ihr schließlich auf die Schulter und fragten nach einem Zahnarzt. Dabei legten sie eine Zeitung auf den Rollator der Dame und forderten sie auf, die Adresse des Zahnarztes dort zu notieren.

Ein Nachbar durchschaut das Ablenkungsmanöver der Diebesbande rasch

Ein Nachbar (33), der das Geschehen von seinem Balkon aus sah und einen weiteren mutmaßlichen Komplizen entdeckte, durchschaute das Ablenkungsmanöver der Diebesbande rasch. Er schrie laut und verscheuchte die drei Unbekannten so.

Diese sollen in einen bereits wartenden weißen Mercedes gestiegen und dann geflohen sein. Erst jetzt bemerkte die 81-Jährige, dass einer der Unbekannten ihre Tasche (in der sich die die Geldbörse befand) bereits aufgeschnitten hatte - und nur das beherzte Eingreifen des Nachbars sie vor dem Diebstahl bewahrt hatte.

Die weibliche Unbekannte soll circa 50 Jahre alt und 1,50 Meter groß sein. Ihre Haare sind schulterlang und sie trug einen Hut mit einem gelben Band auf dem Kopf. Ihr Komplize soll etwa 55 Jahre alt und 1,55 Meter groß sein. Er trug eine Brille.

Ein weiterer Täter soll circa 30 Jahre alt und bei schlanker Statur 1,75 Meter groß sein. Er hat braune, etwas längere Haare und trug ein rotes Cap sowie ein gelbes T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zur Diebesbande geben können, werden gebeten, sich beim KK33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.