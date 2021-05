Nach Wasserrohrbruch: Schäden in der Essener Innenstadt

Essen. In der Innenstadt ist Dienstag ein Wasserrohr geborsten. Teile der Lindenallee wurden geflutet. Nun ist das Wasser weg, doch der Schaden bleibt.

Nach einem Wasserrohrbruch sind Teile der Lindenallee in der Essener Innenstadt nicht mehr passierbar. Feuerwehr und Stadtwerke sind vor Ort. Das Wasser lief auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern über das Pflaster, berichtet Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen am Dienstagmorgen. Der betroffene Bereich ist abgesperrt. Das Wasser ist mittlerweile verschwunden, doch der Boden ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Viele Steine des Pflasters sind durch das Wasser hochgekommen. Rot-weißes Flatterband sperrt den betroffenen Bereich ab.

Geborsten ist eine 15-Zentimeter-Frischwasserleitung in der Erde. Der Vorfall am Dienstag ist bereits der zweite Wasserrohrbruch binnen 24 Stunden: Erst am Pfingstmontag hatte ein Wasserrohrbruch an der Kreuzung Gerling-/Goldschmidtstraße (Ostviertel) für mehrere überflutete Keller gesorgt.

An der Lindenallee sollten die Instandsetzungsarbeiten noch am Dienstag beginnen, hieß es.

