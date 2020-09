Nach Waldbrand: Einige Wanderwege bleiben gesperrt

Die Feuerwehr rückte am 17. September zum Schellenberger Wald aus – dort war Feuer ausgebrochen. Noch immer, auch eine Woche später, ist die Feuerwehr regelmäßig vor Ort, um ein neues Aufflammen zu verhindern. FUNKE Foto Services

Essen. Wander- und Spazierwege rund um die Ruine Isenburg im Schellenberger Wald bleiben bis auf weiteres gesperrt. Fußgängern droht Gefahr.

Nach dem Brand im Schellenberger Wald bleiben einige Wanderwege – darunter auch Teile des Baldeneysteiges – bis auf weiteres gesperrt. Das teilt die Stadt Essen mit.

Betroffen ist der Bereich rund um die Ruine Isenburg / Heimliche Liebe. Die Wege bleiben gesperrt, weil auch eine Woche nach Ausbruch des Feuers regelmäßig Nachlöscharbeiten nötig sind. Außerdem sind noch nicht alle Bäume gefällt worden, die als nicht mehr standsicher gelten.

Wanderer sollen direkt auf den Uferweg am See ausweichen. Auch dort kann es aber zu vereinzelten Sperrungen kommen, wenn neue Sicherungsmaßnahmen nötig sind. Am steilen Gelände des Schellenberger Waldes haben sich durch das Löschwasser auch zahlreiche Steine und Felsen gelöst, die herabfallen könnten.