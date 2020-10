Nach Unfall: Polizei sucht blonden E-Scooter-Fahrer

In Reih’ und Glied: E-Scooter des Anbieters Lime vor dem Handelshof. Nicht weit entfernt, an der Hollestraße, ereignete sich jetzt ein Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer.

Essen. Auf der Hollestraße (Innenstadt) ist ein E-Scooter-Fahrer mit einem Schüler (10) zusammengeprallt. Die Polizei sucht den E-Scooter-Fahrer jetzt.

Die Polizei sucht den Fahrer eines Elektro-Rollers, der am Freitag, 25. September, gegen 19 Uhr auf der Hollestraße (Innenstadt) mit einem zehnjährigen Schüler zusammenprallte. Der Schüler stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des E-Scooters erkundigte sich bei dem Jungen, ob alles okay sei. Der Junge erklärte, es sei alles in Ordnung, deshalb fuhr der E-Scooter-Fahrer weiter. Er ist etwa 19 bis 20 Jahre alt und hat blonde Haare.

Die Polizei bittet den Rollerfahrer, sich zu melden. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise an 8290.