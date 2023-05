Nach Unfällen: Wie unterschiedlich die Stadt Essen reagiert

Nach einem Unfall in Essen-Heisingen hat die Stadt an der Straße Lelei bis zu Parkplätze abgesperrt.

Essen-Heisingen. Nach Unfall in Essen-Heisingen reagiert die Stadt: Innerhalb von wenigen Wochen sperrt sie Parkplätze. Andernorts gibt es keine Konsequenzen.

In Heisingen sind etwa sieben dringend benötigte Parkplätze abgesperrt worden. Dauerhaft. Auslöser war ein Unfall. Die Stadt hat diese Maßnahme dann innerhalb weniger Wochen umgesetzt. Für viele bleibt es jedoch eine völlig unverhältnismäßige Reaktion; manche fragen sich, wie es zu dieser „Eile“ kam. Laufen doch andernorts im Essener Stadtgebiet nach schweren Unfällen mitunter Forderungen nach Abhilfe bereits seit Jahren ins Leere.

Der Unfall in Heisingen mit einem verletzten Fußgänger ereignete sich am 11. Februar an der Querungsinsel Lelei in Höhe Stornefranzstraße/Fährenkotten. Nur Wochen später wurde das Geländer installiert. „Ein Kind ist beim Queren der Straße von einem Auto angefahren worden“, sagt Stadtsprecher Burkhard Leise zum Hintergrund. Daraufhin habe es einen Ortstermin gegeben. Polizei und Stadt schauten sich den Abschnitt an. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verkehrsbehörde und der Abteilung „Planung und Bau“ des Amtes für Straßen und Verkehr beurteilten die Lage.

Stadt Essen handelt nach geltenden Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen

Angeregt hätten diese Kontrolle gleich nach dem Unfall Unfallverursacher sowie Geschädigte. Sie hätten die Bitte an die Stadt gerichtet, die vorliegende Verkehrssicherheit durch geeignete Maßnahmen zu verbessern. Immerhin sind in dem Bereich zahlreiche Kinder auf dem Schulweg unterwegs. Nach Abstimmung zwischen der Polizei und Stadt sei es dann zum Ortstermin gekommen.

Dabei ist auch die Fläche berechnet worden, die offenbar benötigt wird, damit Passanten sicher queren können und die manchem doch recht groß für diesen Zweck erscheint. Die Berechnung der Fläche, also der abgesperrten Meter, sei gemäß der geltenden Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen erfolgt, erläutert Burkhard Leise.

Stelle in Essen-Heisingen ist kein Unfallschwerpunkt

„Um eine sichere Querung zu gewährleisten, müssen nach den Richtlinien Mindestsichtfelder an Überquerungsstellen freigehalten werden“, sagt er. Innerhalb dieser Felder müssten wiederum Sichtbehinderungen durch parkende Fahrzeuge ausgeschlossen werden. Dafür würden erforderliche Sichtweiten und der Abstand zur Querungsstelle definiert.

Bis zu sieben Parkplätze sind in Essen-Heisingen durch die Absperrung an der Straße Lelei weggefallen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Dass es jetzt keine Sichtbehinderungen mehr gibt, das stelle nun der Einbau des Geländers sicher – zumindest an dieser Stelle. Denn Nachbarn beobachten längst, dass Fußgänger die Straße Lelei weiterhin links und rechts von der gesicherten Stelle queren und dazu zwischen den dort parkenden Autos auf die Straße hervortreten.

Unfälle gibt es hier nicht häufig, daher ist der Bereich auch kein Unfallschwerpunkt. Genau diesen aber nennt die Stadt regelmäßig als Voraussetzung, um Gegebenheiten im Straßenverkehr zu verändern. Und lehnt Forderungen und Bitten in der Regel mangels einer Häufung ab. Anders in Heisingen.

Stadt Essen reagierte innerhalb von neun Tagen in Essen-Heisingen

„Hierbei handelte es sich um eine verkehrssicherungspflichtige Maßnahme, deren Umsetzung so schnell wie möglich erfolgen musste“, erklärt Burkhard Leise. Der Einbau sei daher am 20. März als Geschäft der laufenden Verwaltung durch den Rahmenvertragspartner des Amtes für Straßen und Verkehr durchgeführt.

Die schnelle Reaktion der Stadt mag an dieser Stelle erfreuen, Betroffene andernorts aber auch verwundern – wie Anwohner an der Heisinger Straße/Ecke Uhlenstraße, die jahrelang über die gefährliche Kurve und Unfälle vor ihrer Haustüren geklagt hatten oder die am Schultenweg in Freisenbruch, die seit Jahren auf eine Verkehrsberuhigung (Pflasterkissen) warten, damit Fahrzeuge nicht mehr mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve fliegen. Oder die vielen Anwohner und Eltern rund um die Byfanger Straße, wo eine Passantin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden ist, als sie die Straße queren wollte.

In Essen-Kupferdreh gab es trotz Forderungen und Unfall kein Tempo 30

Sämtliche Ideen für die Byfanger Straße, die die Sicherheit für alle und besonders für Schulkinder (auch dieser Abschnitt ist ein viel genutzter Schulweg) erhöhen sollten (Tempo 30, Querungshilfen wie Zebrastreifen, Rechts-vor-links-Regel), wurden im Rathaus bislang abgelehnt. Auch rund 650 Unterschriften, die Oberbürgermeister Thomas Kufen seinerzeit erreichten, bewirkten damals nichts.

Generell lässt sich laut Stadt festhalten, dass sich die Installation eines Geländers, das Mindestsichtfelder an Überquerungsstellen gewähren soll, schneller realisieren lasse als Umplanungen zu Einbauten auf Straßen sowie Temporeduzierungen. „Bei Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 50, die als Verbindungsstraßen zwischen Stadtteilen fungieren, liegen keine rechtlichen Voraussetzungen zur Einrichtung einer Temporeduzierung vor, beispielsweise durch die Einrichtung einer Tempo-30-Zone“, sagt Burkhard Leise weiterhin.

Auf einem Abschnitt der Heisinger Straße in Essen gibt es nun Tempo 30

Auf einer Verbindungsstraße soll eine Drosselung des Verkehrs eben möglichst nicht erfolgen. Bei der Byfanger Straße handele es sich um eine entsprechende Straße, die die Stadtteile Byfang und Kupferdreh verbindet. Nichts, was sich mit entsprechendem Willen nicht ändern ließe, argumentierte damals etwa CDU-Ratsherr Dirk Kalweit.

Auf der Heisinger Straße wurde wiederum aufgrund von wiederkehrenden Unfällen, die auf überhöhter Geschwindigkeit basieren, im Bereich zwischen Uhlenstraße und Elsaßstraße inzwischen vollständig Tempo 30 zur Erhöhung der Verkehrssicherheit angeordnet. Ergänzend sei geplant, Geschwindigkeitsdisplays anzubringen.

Der Ausmaß der bereits angebrachten Absperrung an der Lelei, das viele zumindest als übertrieben groß erachten und stattdessen gern einige Parkplätze zurück hätten, das ist offenbar kein Thema mehr bei der Stadt. Auch die Politik hatte die Maßnahme zuletzt auf ihrer Tagesordnung, doch Burkhard Leise erklärt: „Derzeit gibt es keine verwaltungsinternen Pläne zur Überprüfung.“

