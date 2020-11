Die Polizei hofft auf Hinweise zu den drei Personen, die einem 15-Jährigen in Essen-Huttrop Jacke und Geldbörse weggenommen haben.

Blaulicht Nach Überfall in Essen-Huttrop fahndet Polizei nach Trio

Essen. Ein Trio soll einem 15-Jährigen in Essen-Huttrop Jacke und Geldbörse gestohlen haben. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Jacke und Geldbörse büßte ein 15-Jähriger in Essen-Huttrop am Samstag, 7. November, ein. Der 15-Jährige befand sich laut Polizei gegen 19.40 Uhr auf der Huttropstraße, gegenüber der Einmündung Herwarthstraße, als ihn plötzlich drei Personen von hinten antippten. Als er sich umdrehte, habe ihn eine Person am Hals gepackt und ihn gegen die Hauswand gedrückt.

Die Person habe ihn aufgefordert, seine dunkle Wellensteinjacke auszuziehen und diese zu übergeben. Um womöglich Schlimmeres zu verhindern, sei der Jugendliche der Anweisung nachgekommen. In der Jacke habe sich seine Geldbörse samt seinen Personaldokumenten sowie einer EC-Karte befunden.

Die drei Personen sollen einen Krankenhaus-Mundschutz getragen haben

Anschließend habe das Trio dem 15-Jährigen gedroht, dass er sich nicht mehr in Huttrop blicken lassen solle. Dann seien die mutmaßlichen Täter geflüchtet.

Die Personen werden laut Polizei wie folgt beschrieben: augenscheinlich deutscher Herkunft, 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 18 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet. Eine Person habe dunkle Nike-Schuhe mit einem weißen Logo getragen, alle Personen hätten „Krankenhaus-Mundschutz“ gehabt.

Zeugen, die Hinweise zu den drei mutmaßlichen Tätern geben können, sollten sich bei der Polizei unter 0201/829-0 melden.

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier