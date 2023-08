Nach Todesfall: Essener Traditionskneipe soll wieder öffnen

Sylvia Voßkämper, Manuela Kosmalski (Mitte) und Bernd Voßkämper setzten sich für die Wiedereröffnung des Klostereck in Essen-Stoppenberg ein.

Essen-Stoppenberg. Nachdem der Wirt des Klosterecks im vergangenen Jahr gestorben war, ist das Klostereck in Essen-Stoppenberg zu. Das soll sich bald ändern.

Das Bild von Werner Kaschny hängt eingerahmt im Schankraum, der Stammtaxifahrer weiß schon Bescheid und die Dauergäste auch: Im Klostereck an der Stoppenberger Ernestinenstraße/Ecke Essener Straße wird bald wieder Stauder gezapft.

Noch liegen Schrauben neben Panzerband, steht der Farb- neben dem Putzeimer und die Barhocker müssen noch vom Kopf auf die Beine gestellt werden. Doch die Familie des verstorbenen Wirts und die neue Betreiberin, Manuela Kosmalski, haben einen festen Plan: Im September sollen alle wieder zusammenkommen. „Hier hat sich jeder wohlgefühlt, wir hatten Spaß und haben zusammen Partys gefeiert, aber auch gemeinsam Probleme gewälzt und getrauert“, so die 52-Jährige. Die Wirtschaft sei eine zentrale Anlaufstelle gewesen und soll es auch wieder werden.

Klostereck in Essen-Stoppenberg mit Luke für Bier und Zigaretten

Zunächst wird aber alles ein wenig aufgehübscht; die Elektrik wird erneuert, ebenso die Schanktechnik, es gibt eine neue Küche, die Toiletten werden saniert. Das Mobiliar in der rund 100 Quadratmeter großen Kneipe soll aber bleiben und auch die kleine Luke hinter der Theke. Diese bietet, wie bei einer Bude, die Möglichkeit, beispielsweise Bier und Zigaretten einzukaufen, ohne hineinzugehen – besonders praktisch für jene, die rauchend vor der Tür stehen.

Ebenso erhalten bleiben auch die vielen Bilder, die an Musikauftritte, unter anderem von der Schlagerband „Fantasy“ und dem Mundharmonikaspieler Michael Hirte erinnern. Auch Rot-Weiss Essen ist und bleibt Thema im Klostereck, ein Mannschaftsfoto erinnert an das Spiel im DFB-Pokal, als der RWE gegen Alemannia Aachen antrat. Für den FC Stoppenberg war das Klostereck die Vereinskneipe, auch das zeigen diverse Mannschaftsfotos.

Klostereck in Essen-Stoppenberg: Neue Betreiberin, altes Konzept

„Wir wollen eigentlich genauso weitermachen“, sagt Manuela Kosmalski und betont, dass sie sich das alleine nie getraut hätte, sich aber auf ein Kollektiv von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verlassen könne. Es gehöre sicher eine Portion Mut dazu, in den heutigen Zeiten eine Kneipe zu eröffnen. Viele Stoppenberger hätten sich genau das allerdings gewünscht, nachdem Kaschny mit 66 Jahren an einer schweren Lungenkrankheit im Dezember vergangenen Jahres gestorben war.

Dass sie sich auf Kaschnys Familie und weitere Freunde verlassen kann, zeige sich schon jetzt bei den Vorbereitungsarbeiten, bei denen alle mit anpacken. Die Frauen hätten zudem eine „Mädels-Putz-Party“ vor der Eröffnung geplant. Der genaue Termin für die Eröffnung steht noch nicht fest. Wenn alles fertig ist, soll es Stauder und Softgetränke für 1,70 Euro (0,2 Liter) geben, Kaffee, Tee und Kakao werden auch verkauft: „Bei Hafermilch sind wir raus“ sagt Kosmalski lachend. Danach frage in Stoppenberg kaum jemand und sie wolle keinen Schickimicki-Tempel sondern eine Kneipe, in der alle willkommen sind.

Das Klostereck in Essen-Stoppenberg wird renoviert, Mobiliar und Bilder bleiben aber erhalten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Vierfachmutter hat in der Vergangenheit schon Gastroerfahrung gesammelt und sieht im Klostereck auch den sozialen und gesellschaftlichen Aspekt: „Die alten Menschen bleiben sonst einsam zu Hause, hier muss niemand alleine sein.“ Auch Frauen müssten sich keine Sorgen machen, der Stammtaxifahrer wisse bereits Bescheid und freue sich ebenfalls auf die Wiedereröffnung.

Klostereck in Stoppenberg: Erinnerungsparty für verstorbenen Wirt

Dann soll auch wieder Bingo und Darts im Tanzsaal gespielt werden. Dieser eigne sich mit seinen 50 bis 70 Sitzplätzen auch ideal für Beerdigungen, Taufen, Vereinstreffen und Firmenmeetings. Wie in alten Zeiten sollen dann auch wieder Konzerte, Travestie- und Karaoke-Shows dort stattfinden. Wer Hunger hat, könne sich Frikadellen, Bock- oder Currywurst bestellen. Kosmalski plant zudem ein Mal im Monat einen Brunch anzubieten.

Ein Termin steht schon fest im Kalender: Am Samstag, 11. November, soll es im Klostereck eine Erinnerungsparty für den verstorbenen Werner Kaschny geben. Der ist direkt gegenüber auf dem Friedhof beerdigt und bleibt somit in der Nähe seiner Kneipe, in die er viel Herzblut gesteckt hatte.

