Nahverkehr Nach Sturz in Essener Bus: Polizei sucht verletzte Frau

Essen. Knapp eine Woche nach einem Zwischenfall in einem Bus der Ruhrbahn sucht die Frau eine ältere Dame, die eine Kopfverletzung erlitten hat.

Fünf Tage nach einem Zwischenfall in einem Linienbus der Ruhrbahn sucht die Polizei nach einer ältere Dame, die sich bei dem Vorgang verletzt hat. Am Mittwoch, 15. Dezember, musste der Fahrer eines Busses der Linie 164 am Steeler Grendplatz eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit einem Pkw zu kollidieren. Die ältere Dame im Bus stürzte und verletzte sich. Doch sie lehnte es ab, dass ein Rettungswagen gerufen wird und verließ mit verletztem Kopf den Ort.

Die Frau wird jetzt von der Polizei gesucht, damit sie zur Klärung des Sachverhalts beitragen kann. Hinweise an 0201/829-0

