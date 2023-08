Nach Streit um Hundewiese: Essener Verein lädt zum Kunstfest

Essen-Südostviertel. Der Verein „Kunst am Moltkeplatz“ lädt am 19. August zum Skulpturenfest ein. Auch im September steht ein wichtiger Termin auf der Kunstwiese an.

Über die Nutzung der Wiese am Moltkeplatz streiten Hundebesitzer und Kunstfreunde .

. Beim Skulpturenfest steht am 19. August die Kunst im Mittelpunkt.

steht am 19. August die Kunst im Mittelpunkt. Schüler präsentieren Akrobatik und leiten Workshops.

Seit 2007 lädt der Verein „Kunst am Moltkeplatz“ (KAM) alljährlich – unterbrochen nur durch zwei Jahre Pause während der Corona-Pandemie – Nachbarn, Freunde, Kunstinteressierte sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung zum Skulpturenfest ein. Nächster Termin ist Samstag, 19. August, ab 15 Uhr. Verschiedene Programmpunkte sind geplant.

In den vergangenen Monaten war die Wiese am Moltkeplatz vor allem im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Kunstfreunden und Hundebesitzern um die Nutzung der Fläche in den Schlagzeilen. Jüngst war das Bürgerbegehren zum Erhalt der dortigen Hundewiese gescheitert, weil die Initiatoren nicht die erforderliche Anzahl an Unterschriften beibringen konnten, die für einen Bürgerentscheid erforderlich waren.

Beim Fest sollen die Kunstwerke auf dem Moltkeplatz in Essen im Mittelpunkt stehen

Auslöser des Bürgerbegehrens war die Entscheidung der Bezirksvertretung I von Ende März, die Hundewiese am Moltkeplatz aufzugeben und als Ersatz eine Hundewiese auf der anderen Seite des Bahndamms zur Richard-Wagner-Straße hin anzulegen.

Das Thema wird sicherlich auch beim Skulpturenfest weiter diskutiert werden. Für die Organisatoren vom Verein KAM soll am Samstag aber die Kunst im Vordergrund stehen. Sie laden zu Gesprächen bei Getränken und Knabbereien ein. Ihre Teilnahme zugesagt haben Bürgermeisterin Julia Jacob, der stellvertretende Bezirksbürgermeister Stefan Pfeifer und der Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain.

Das Watt’n’Zirkus-Team, eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen aus Bochum-Wattenscheid, will mit Artistik und Akrobatik für Unterhaltung sorgen. In den Pausen zwischen den Auftritten soll es kleine Workshops für interessierte Besucherinnen und Besucher, besonders für Kinder und Jugendliche, geben.

Zu den Kunstwerken, die dauerhaft auf der Wiese am Moltkeplatz stehen, gehört das „Hannover Tor“. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Für die Festbesucher gibt es noch einmal die Gelegenheit, das temporäre Kunstwerk „Bernehain“ der Düsseldorfer Künstlerin Anys Reimann zu sehen, das noch bis September auf der Skulpturenwiese steht. Es ist rund vier Meter hoch, besteht aus schwarz geflämmten Holz und erinnert an hoch aufragende Pflanzenstängel in einer Bach-Aue. Nach den Recherchen der Künstlerin steht die Skulptur am Zusammenfluss der beiden Quell-Arme der Berne, die im 19. Jahrhundert bis nördlich der Innenstadt vollständig verrohrt und in den Untergrund verlegt wurden.

Temporäre Skulptur wird im September abgebaut

Ebenfalls sei die Künstlerin in einer während des Kulturhauptstadtjahres 2010 herausgegebenen Sammlung auf „Die Sage von der Berne“ gestoßen, einer Erzählung über Nixen, die dort in dem damals „spiegelklaren“ Wasser lebten, „bis sie im Unfrieden mit den Zwergen die Gegend verließen“.

Eine Dokumentation zur Skulptur „Bernehain“ ist in gedruckter Buchform im Juni 2023 erschienen. Die Finissage zum Abbau des Werks ist für September geplant. Für Frühjahr/Sommer 2024 plant der Verein KAM die Fortsetzung seiner Reihe „Junge Kunst am Moltkeplatz“ mit einem neuen, wiederum temporären Werk.

Der Verein „Kunst am Moltkeplatz“ wurde in 2006 von Bürgern des Moltkeviertels gegründet, um den Erhalt des Skulpturenensembles auf dem Moltkeplatz langfristig zu sichern. Er hat in 2007/08 die Patenschaften für die Werke von Heinz Breloh, Hannes Forster, Gloria Friedmann, Lutz Fritsch, Friedrich Gräsel, Ansgar Nierhoff und Ulrich Rückriem übernommen, die das permanente Ensemble bilden. In Verträgen mit der Stadt sind seitdem die Rechte und Pflichten, unter anderem für die Pflege und Vermittlung der Werke vereinbart.

Ausstellungsmöglichkeiten für junge Kunstschaffende

Informationen zu den Kunstwerken sowie den Aktivitäten des Vereins gibt es auf der Webseite www.kunst-am-moltkeplatz.de. KAM hat mehr als 160 Mitglieder, der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro. Im Rahmen der Reihe „Junge Kunst am Moltkeplatz“ organisiert der Verein seit 2010 etwa im Jahresabstand Wechselausstellungen jüngerer bildender Künstlerinnen und Künstler auf der Skulpturenwiese.

Seit 2017 liegt die künstlerische Auswahl und kuratorische Unterstützung der Projekte in den Händen von Anna Fricke, Kuratorin für Zeitgenössische Kunst am Museum Folkwang.

