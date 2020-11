Nach Steinwurf auf Essener Synagoge: Iraner räumt Tat ein

Essen. 37-Jähriger soll zwei Mal eine Steinplatte gegen die Synagoge an der Sedanstraße geworfen haben. Laut Polizei ist der Mann psychisch auffällig.

Der Wurf einer Steinplatte in ein Fenster der jüdischen Synagoge an der Sedanstraße im Essener Südviertel war wohl das Werk eines mutmaßlich verwirrten Iraners: Nach dem „Anschlag“ vom 22. November und einer vergleichbaren Tat acht Tage zuvor konnte die Essener Polizei den 37 Jahre alten Verdächtigen am Montag festnehmen. Es wird nun geprüft, ob der Mann, der ein Geständnis ablegte, einem Haftrichter vorgeführt wird, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Vorwurf sei Sachbeschädigung, sagte deren Sprecher Christoph Wickhorst.

Mitarbeiter der jüdischen Kultusgemeinde hatten dem polizeilichen Staatsschutz Hinweise auf einen ihnen unbekannten Mann gegeben, der die Synagoge mehrfach kontaktierte. Zudem zeigten Videoaufnahmen einen unmaskierten Täter, der an den Türen und Fenstern der Einrichtung rüttelte und klopfte. Durch weitere Ermittlungen gelang es, den 37-Jährigen zu identifizieren.

Er ist der Polizei kein Unbekannter und hat vermutlich psychische Probleme. Nach Einsätzen, bei denen er auffiel, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. So hatte der Mann zum Beispiel schon einmal ein Tetrapack auf einen Streifenwagen geworfen, sagte Wickhorst.

Als die Beamten den Iraner in seiner Wohnung festnahmen und Kleidung sicherstellten, die auf den Videoaufnahmen erkennbar war, räumte er die Steinplatten-Würfe ein. Ein Motiv für sein Handeln nannte er allerdings nicht. (j.m.)