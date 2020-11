Essen. Nach einer Schlägerei in der Innenstadt ist die Polizei Essen mit fünf Streifenwagen ausgerückt. Vor Ort trafen die Beamten niemanden mehr an.

Nach einer Schlägerei an der Rathausgalerie in Essen ist die Polizei am Freitagmittag mit fünf Streifenwagen in die Innenstadt ausgerückt. Um 12 Uhr ging ein Anruf mit einem Hinweis auf eine Auseinandersetzung. Rund ein Dutzend Personen, mutmaßlich aus einer Familie mit „südländischem Aussehen“, sollen laut eines Polizeisprechers an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die mit Martinshorn eintreffenden Beamten trafen vor Ort niemanden mehr an. Im Anschluss überprüften die Einsatzkräfte in der Innenstadt Personengruppen, bisher erfolglos. (jop)