Betrugsmasche Nach Mercedes-Scheinkauf in Essen: Betrüger festgenommen

Essen. Die Polizei hat vier Betrüger festgenommen, die ein unterschlagenes Auto verkaufen wollten. Die Essener Polizei erhielt einen Tipp aus Neu-Ulm.

Im Zuge eines Scheinkaufes hat die Polizei Essen am Mittwoch (31.3.) in Holsterhausen vier mutmaßliche Betrüger festgenommen, die einen unterschlagenen Mercedes-Benz Marco Polo zum Kauf angeboten haben sollen.

Was war geschehen? Einen Tag zuvor hatte sich ein Mann aus Neu-Ulm bei der Essener Polizei gemeldet. Dieser machte die Beamten darauf aufmerksam, dass er im Internet einen Mercedes entdeckt hatte, für den er sich interessierte. Als er laut Polizei Kontakt zu dem Verkäufer aufnahm, wurde dem 51-Jährigen gesagt, er solle beim Verkauf das Geld in Höhe von 52.000 Euro in bar mitbringen – „aufgrund eines familiären Notstands“.

Bekannter machte Interessenten auf Betrugsmasche aufmerksam

Ein Bekannter des Interessenten machte diesen auf eine Betrugsmasche aufmerksam, von der er zuletzt im Fernsehen mitbekommen habe. Da der Verkauf in Essen stattfinden sollte, rief der Mann aus Neu-Ulm die hiesige Polizei an. Nach einer Überprüfung von Dokumenten und der Fahrzeugidentifikationsnummer erhärtete sich der Verdacht, dass hier Betrüger am Werk sind und so setzte die Polizei einen Scheinkäufer ein.

Zum Zeitpunkt des Verkaufs am Mittwoch, hielten sich zudem mehrere Kripobeamte am Ort des Geschehens – in der Cramerstraße – auf, die den vermeintlichen Verkäufer sowie den zum Verkauf angebotenen Mercedes mit gestohlenen Kennzeichen beobachteten.

Vier Männer zwischen 16 und 19 vorläufig festgenommen

Nach dem Kauf stieg der Verkäufer zu drei anderen Männern in einen Renault Clio. Die Polizei nahm die Männer „bei günstiger Gelegenheit“ fest, nachdem diese auf die A40 in Richtung Mülheim fuhren. Im Auto entdeckten die Beamten die Originalkennzeichen des Mercedes sowie einen Fahrzeugschlüssel. Daraufhin wurden die Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren vorläufig festgenommen, laut Polizei haben sie die niederländische und serbische Staatsangehörigkeit und sind in Deutschland sowie den Niederlanden wohnhaft.

Ermittlungen ergaben, dass die Männer sowohl den Mercedes als auch den Renault Clio in Belgien geliehen hatten und nicht mehr zurückgegeben hatten. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.