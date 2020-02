Essen Zwergenreich erweitert seine Kita-Landschaft

Die Kita an der Kleinen Buschstraße 42 in Essen-Altendorf wird „Beginner Butze“ heißen. Sie hat eine Fläche von 740 qm auf zwei Etagen und eine Grundstücksfläche 2.275 qm. Sie startet am 1. Juni 2020 und bleibt während der Sommerferien in diesem Jahr geöffnet.

Am Samstag, 22. Februar, gibt es einen Tag der Offenen Tür: Von 11 bis 16 Uhr können sich Eltern auf der Baustelle umsehen, Kita-Leitung und Team kennenlernen. Um einen Platz in der „Beginner Butze“ können sich Familien natürlich auch über das Online-Vormerk-System „Little Bird“ bewerben.

Die Düsseldorfer Kita-Betriebsgesellschaft „Zwergenreich“ betreibt aktuell insgesamt acht Einrichtungen (1 in Wuppertal, 3 in Köln, 3 in Düsseldorf sowie die Essener Kita im Schellenberger Wald). Im kommenden Jahr soll eine weitere Kita in Essen eröffnet werden: im Neubaugebiet Parc Dunant in Rüttenscheid.