Diese beiden Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Ein Video zeigte, wie sie in der Linie 103 im September einen Essener brutal zusammenschlugen.

Gewalt Nach Gewaltrausch in Essener Straßenbahn: Täter schweigen

Essen. Die Männer, die im September einen Mann in einer Essener Straßenbahn fast tot prügelten, sitzen seit zwei Wochen schweigend in U-Haft.

Fast zwei Wochen nach der Festnahme zweier Männer, die im September 2022 in einer Essener Straßenbahn einen 35-Jährigen fast totgeprügelt haben, schweigen die beiden Tatverdächtigen. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags.

Der Fall hatte weit über Essens Stadtgrenzen hinaus Entsetzen ausgelöst. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ hatte Mitte Januar die Vorgänge einem bundesweiten Publikum bekannt gemacht und dabei ein Video ausgestrahlt, das eine Überwachungskamera in der Straßenbahn der Linie 103 am Abend des 17. September aufgenommen hatte. Es zeigt, wie die beiden Täter, ein Rumäne (20) und ein Pole (33), minutenlang auf ihr Opfer einschlagen und -treten. Die Veröffentlichung der schwer erträglichen Bilder hatte nur zwei Tage später zu den Festnahmen geführt. Es hatte konkrete Hinweise gegeben, wer die Männer sind. Beide haben ihren Hauptwohnsitz nicht in Essen.

Tatverdächtige haben keine Vorstrafen

Wer sind die beiden Täter? Offenbar keine polizeibekannten Kriminellen: „Vorstrafen sind bezüglich beider Beschuldigter bislang nicht bekannt geworden, berichtet Staatsanwältin Lena Peters auf Anfrage unserer Redaktion. Bislang seien noch „keine Einlassungen zur Sache“ erfolgt – das bedeutet: Die Männer schweigen zu den Tatvorwürfen.

Es ist damit zu rechnen, dass der Prozess bis spätestens Juli beginnt. Das sieht der „besondere Beschleunigungsgrundsatz“ der Strafprozessordnung vor. Das bedeutet: Länger als sechs Monate darf die Untersuchungshaft, in der sich die Täter derzeit befinden, nicht dauern. Falls sich die Ermittlungen als besonders schwierig erweisen, sieht das Gesetz vor, dass das Oberlandesgericht die Fortdauer der Untersuchungshaft anordnen kann.

Opfer leidet an Trauma-Folgen

Bei der erdrückenden Beweislast der Bilder ist – diese laienhafte Spekulation sei erlaubt – nicht unbedingt davon auszugehen, dass sich die Ermittlungen in die Länge ziehen werden. Staatsanwältin Lena Peters spricht davon, dass „mit einer zeitnahen Anklageerhebung“ zu rechnen sein wird. Versuchter Totschlag kann in der Regel mit maximal elf Jahren und drei Monaten Gefängnis bestraft werden.

Der 35-jährige Essener, der ein Zufallsopfer der beiden ist und seit der brutalen Tat nicht nur unter körperlichen Einschränkungen leidet, sondern vor allem an Trauma-Folgen, ist derzeit ohne Beruf. Seine fest vereinbarte, neue Stelle, die der Mann eigentlich im Oktober antreten wollte, musste er wegen seiner inneren und äußeren Verletzungen absagen.

Ende Januar hatte der 35-Jährige gegenüber unserer Redaktion seine Leiden geschildert – Alpträume, Panikattacken, massive Kopfschmerzen und die Angst, öffentliche Räume zu betreten, vor allem im Bereich des Streckenverlaufs der Linie 103.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen