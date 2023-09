Nach Gewalt in Essens Trinkerszene: Mann muss zur Not-OP

Essen. Ein 32-Jähriger muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er hatte einen Mann mit einer Bierflasche attackiert.

Ein 32-jähriger Mann muss sich nach einer Attacke am Hauptbahnhof Essen einem Strafverfahren stellen. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte am Freitagabend (1. September) einen 48-Jährigen am Hauptbahnhof mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen. Das Opfer erlitt blutende Schnittwunde im Gesicht, am Kopf und an der linken Hand, musste sich im Krankenhaus einer Not-Operation unterziehen. Sein rechtes Ohr war bei der Attacke so verletzt worden, dass der 48-Jährige unter Taubheitsgefühlen litt.

Bundespolizei verhinderte weitere Attacke

Der 32-jährige Angreifer kam ins Polizeigewahrsam. Ursache der Auseinandersetzungen ist unklar. Offenbar gehören Opfer und Täter dem Bahnhofs-Milieu an. Die Polizei konnte noch einen weiteren Angriff verhindern – der 32-Jährige wollte auch einen 40-Jährigen mit einer zerbrochenen Flasche attackieren. Das konnten die Beamten aber verhindern.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen