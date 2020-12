Nach Geldabheben bestohlen: Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Unbekannte sollen einer 68-Jährigen in Altenessen Geld gestohlen haben. Eine Frau beobachtete das Opfer (68) und wurde in einer Bank gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera einer Bank fahndet die Polizei nach einer Unbekannten, die zusammen mit Komplizen einer 68-Jährigen in Essen-Altenessen Bargeld gestohlen haben soll.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, soll die Gesuchte das Opfer am 27. Juli zwischen 11und 12 Uhr beim Geldabheben an einem Automaten beobachtet haben. Infos an den oder die weiteren Täter gab die Frau telefonisch weiter.

Wenig später wurde der 68-Jährigen in einem Geschäft an der Altenessener Straße das abgehobene Geld aus ihrer Handtasche entwendet.

Wer die abgebildete Frau kennt und/oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Polizei wenden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]