Nach Einzug in Neubau: Essenerin ärgert sich über Mängel

Seit gut vier Monaten wohnt Annelie Fleischer an der Kantorie in Essen-Rellinghausen, in sehr guter Wohnlage am Rand des Schellenberger Waldes. Dort hat sie zwei übereinander liegende Eigentumswohnungen gekauft. Den Blick vom Balkon kann sie aber nicht recht genießen. Sie ärgert sich über zahlreiche Mängel an ihren Wohnungen. Beim Bauträger Arsatec sieht man vieles anders.

Schein-Baustelle vor der Haustür, zerbrochene Fliese und abblätternder Anstrich auf dem Balkon, defekte Klingel und zu kurzer Handlauf im Treppenhaus: „Ich bereue den Kauf“, sagt Annelie Fleischer. Die über 70-Jährige war im Dezember 2021 von Heisingen in den Neubau an der Kantorie gezogen. Die obere Wohnung stelle sie ihrer Tochter mit Familie zur Verfügung, wenn diese zu Besuch kommt, ansonsten nutze sie sie selbst. Eigentlich habe sie schon vor anderthalb Jahren einziehen wollen, doch das habe sich wegen bautechnischer Probleme verzögert. Inzwischen sind die Fronten zwischen Annelie Fleischer und dem Bauträger so verhärtet, dass man nur noch über Anwälte kommuniziert, wie beide Seiten bestätigen.

Annelie Fleischer ärgert sich über den abgesperrten Bereich vor der Haustür: „Das sieht aus wie eine Baustelle, aber dort wird nicht gearbeitet.“ Der Bereich sei gefährlich abschüssig. Annelie Fleischer vermutet, dass dort etwas mit der Niveau-Angleichung schief gegangen sei. „Auf jeden Fall sieht das nicht so aus, wie im Kaufprospekt versprochen.“

Laut Joachim Sälzer, Geschäftsführer beim Bauunternehmen Arsatec, handelt es sich um eine Wartezone für Pkw, die in die Tiefgarage wollen. „Diese können dort warten und versperren nicht die enge Straße, wenn jemand zeitgleich aus der Tiefgarage ausfahren will.“ Diese Zone sei von der Stadt im Rahmen der Baugenehmigung gefordert und dann auch so abgenommen worden.

Die Eigentümergemeinschaft beziehungsweise einzelne Eigentümer seien mit der Ausführung nicht einverstanden gewesen und hätten vorgeschlagen, statt der Wartezone dort lieber ein Pflanzbeet zu errichten. Arsatec habe sich bei der Stadt dafür eingesetzt, um den Eigentümern entgegenzukommen, habe aber nichts erreichen können. Der Eindruck einer Baustelle täusche aber, die Baken würden deshalb entfernt, so Sälzer.

Weiterer Stein des Anstoßes ist eine gebrochene Fliese auf dem Balkon. „Unter den Fliesen befindet sich ein Hohlraum und die Fliesen sind sehr dünn, so dass wieder jemand einbrechen könnte“, befürchtet Annelie Fleischer. Sie leide derzeit unter einer Gehbehinderung und traue sich nicht mehr auf den Balkon. Derzeit würden die Fliesen mit kleinen „Kunststofffüßen“ stabilisiert. „Ich traue dem Belag aber nicht mehr und werde ihn gegen Holz austauschen lassen.“ Sie ärgere sich zudem, dass die Farbe auf den Betonteilen des Balkons schon massiv abblättere.

Ursache für gebrochene Fliese konnte nicht ermittelt werden

Laut Arsatec hat man die Ursache für die gebrochene Fliese nicht ermitteln können. Man habe diese dennoch umgehend und aus Kulanz erneuert. Die verwendeten Produkte seien geeignet, das sei kein Mangel. Ein solcher liege aber bei der abgeblätterten Farbe vor, räumt Sälzer ein. „Es ist richtig, dass es an insgesamt drei Balkonen im Objekt (...) zu Abblätterungen kommt.“

Dafür könne es verschiedene Ursachen geben, etwa die Verarbeitung bei zu feuchter oder zu kühler Witterung, die Verwendung einer falschen Farbe oder eines falschen Haftgrundes. „Das Ergebnis stellt ohne Zweifel einen handwerklichen Mangel dar, der behoben werden muss“, so der Geschäftsführer. Die Arbeiten würden in Kürze bei geeigneter Witterung erledigt.

Ein Streitpunkt ist auch die Klingel für die obere Wohnung, die laut Annelie Fleischer nicht funktioniert und auf ihren Wunsch inzwischen mit der Klingel für die untere Wohnung gekoppelt sei. Auf der Schelle klebt ein Schildchen: „Andere Klingel benutzen“. „Wenn ich die obere Wohnung womöglich irgendwann vermieten wollte, ist das nicht tragbar“, so die Eigentümerin.

Arsatec habe keinen Hinweis auf die mangelhafte Funktion der Klingel erhalten, so Joachim Sälzer. Stattdessen habe der Anwalt von Annelie Fleischer darauf hingewiesen, dass die zweite Klinge fehle. „Dem hat die Arsatec nach bestem Wissen und der Wahrheit entsprechend widersprochen“, heißt es in der Stellungnahme des Bauunternehmens. Nachdem der Zusammenhang jetzt geklärt sei, werde „der verantwortliche Elektriker in den kommenden Tagen die Klingel selbstverständlich in den ordnungsgemäßen Zustand versetzen“.

Bauunternehmen bietet den Käufern von Wohnungen ein Mängelportal an

Die Firma Arsatec verweist darauf, dass allen Erwerbern von Wohnungen ein digitales Mängelportal angeboten werde. Die fehlerhafte Klingel sei allerdings weder dort und auf einem anderen Kommunikationskanal an das Unternehmen herangetragen worden.

Ein weiteres Ärgernis sieht Annelie Fleischer im Treppenhaus. Dort ende das Geländer jeweils ein Stück vor der nächsten Etage, so dass Menschen, die auf den Handlauf angewiesen seien, die Treppe nicht sicher nutzen könnten. „Gerade im Notfall, zum Beispiel bei Feuer, wenn man schnell und ohne Aufzug nach draußen gelangen muss, könnte das verhängnisvoll sein“, sagt die Wohnungseigentümerin. Arsatec verweist hier auf geltende Gesetze und darauf, dass allen bauordnungsrechtlichen Aspekten Genüge getan worden sei. Die Abnahme durch die Stadt sei ohne Beanstandung erfolgt.

