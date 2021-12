Nach der Flut: Wie es im Essener Bauwagen-Hotel weitergeht

Essen. Die Jahrhundert-Flut hat das Bauwagen-Hotel an der Ruhr in Essen hart getroffen. Warum Betreiberin Simone Bauer noch heute fassungslos ist.

Das Jahr 2021 wird Simone Bauer nie vergessen: Es wird in ihrer Erinnerung für immer das Jahr sein, in dem ihre Existenz in Trümmern lag. In der Nacht zum 15. Juli kamen die Wassermassen und überschwemmten ihr Bauwagen-Hotel an der Ruhr. Glück im Unglück: Die Gäste des „Ruhrcampings“ in Horst brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, niemand wurde verletzt.

Doch der Betrieb von Simone Bauer war heftig in Mitleidenschaft gezogen worden. „Wir hatten acht Bauwagen, drei davon waren nicht mehr zu reparieren“, sagt sie. Die anderen fünf waren durch die Wassermassen ebenfalls stark beschädigt, sie mussten komplett entkernt werden. Die Arbeiten begannen, als Bauer den Schreck noch gar nicht verarbeitet hatte.

So sah das Gelände des Ruhrcampings in Essen-Horst im Juli 2021 aus: Sämtliche Bauwagen standen unter Wasser. Foto: Privat

Wildfremde Menschen kamen zur Hilfe und packten tatkräftig mit an. „Eine Frau, die täglich mit dem Fahrrad auf der anderen Seite vorbeifuhr, stand plötzlich hier und wollte helfen“, sagt Bauer. „Sie kam jeden Tag, bis wir wieder Licht sehen konnten.“

Bauwagen-Hotel in Essen: Betreiberin ist von der Hilfsbereitschaft überwältigt

Und neben ihr noch viele andere, Stammgäste, Freunde und Fremde. „Das einzig Positive, das bleiben wird, ist die große Solidarität“, sagt Bauer im Rückblick. „Dank der vielen Helfer konnten wir den Betrieb im Sommer wieder aufnehmen.“ Zeit zum Ausruhen gab es nicht. Jetzt, zum Jahresende, wo endlich etwas Ruhe einkehrt, bleiben bei Simone Bauer vor allem Erschöpfung und Fassungslosigkeit zurück.

Neben den restlichen Arbeiten zum Wiederaufbau beschäftigt sie die Frage, warum es keine rechtzeitige Warnung gab und was passiert, wenn es wieder zu einem Starkregenereignis kommt. „Für uns Betroffene ist es noch lange nicht abgeschlossen“, sagt Bauer. „Wir brauchen eine Stellungnahme, eine Erklärung.“ Es gebe nicht den einen Schuldigen, sagt sie, „aber bis heute macht mich fassungslos, dass das Warnsystem im 21. Jahrhundert nicht besser funktioniert.“

Zum einen hat sie viel Geld verloren, zum anderen will sie ihr Bauwagen-Hotel vor einer erneuten Zerstörung geschützt wissen. Rund 40.000 Euro hat sie in den Wiederaufbau des Ruhrcampings in Horst bislang investieren müssen, es kam zu Einnahmeverlusten im vergangenen Sommer und für den nächsten sind sie auch schon abzusehen. „Ich muss allen Gästen absagen, die schon einen der drei zerstörten Bauwagen gebucht hatten“, sagt Bauer. „Der Kalender war voll.“

Spenden ermöglichen den Wiederaufbau des Ruhrcampings in Essen

Rund 30.000 Euro an Spenden haben Gäste und Freunde für den Wiederaufbau gesammelt. „Ohne die Spenden hätten wir gar nicht wiedereröffnen können“, sagt Bauer. Die Beantragung offizieller Hilfen sei aus ihrer Sicht viel zu kompliziert, sie wisse gar nicht, wie sie Gutachten zu den Schäden einreichen solle. „Wie will jemand etwas begutachten, was entweder weg oder schon repariert ist?“, fragt sie. Die Hilfen sollten aus ihrer Sicht viel unkomplizierter fließen. „Ich möchte nichts haben, was ich vorher nicht hatte“, sagt Bauer. „Ich möchte nur, dass es wieder so wird wie vorher.“

Bis dahin gebe es noch viel zu tun. „Es stehen noch viele Aufgaben auf dem Zettel, aber jetzt brauchen wir erstmal eine Auszeit“, sagt sie. Im neuen Jahr sollen die Aufbauarbeiten weitergehen, so dass ab Mai wieder Gäste kommen können – wenn auch die Pandemie es zulässt.

