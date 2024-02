Nach der Demo ist vor der Demo: Anti-AfD-Protest in Essen

7000 Menschen demonstrierten am 15. Januar in Essen-Rüttenscheid gegen die AfD. Am 18. Februar könnten es noch mehr werden.

Essen. Nach der Kundgebung gegen rechts im Januar soll es am 18. Februar eine Neuauflage in der Innenstadt geben. 5000 Teilnehmer wurden angemeldet.

Als im Januar in Essen 7000 Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen sind, da waren die Enthüllungen über das Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Nationalisten wie Rechtsextremen erst wenige Tage alt und die millionenfache bundesweite Mobilmachung gegen die Feinde der Demokratie so wenig absehbar wie der geplante Bundesparteitag der Alternative für Deutschland in der Grugahalle. Kurzum: Das Bündnis „Essen stellt sich quer“ hatte getrommelt, bevor eine Nie-wieder-Welle durch die Republik ging. Nun gibt es Pläne für eine Neuauflage eines massenhaften Protests, der in Essen früh dran war - vielleicht zu früh.

Startpunkt ist am Limbecker Platz

Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, ist für den 18. Februar eine neuerliche Anti-AfD-Demonstration in der Innenstadt geplant. 5000 Teilnehmer - im Januar waren es 500 - seien diesmal angemeldet worden, die „gegen Rechtsruck, Hass und Hetze auf die Straße gehen“ sollen, wie es in einem Aufruf in den Sozialen Netzwerken heißt: „Die AfD hat seit Jahren den Diskurs immer weiter nach rechts verschoben und jeden Tag mehr unsere Demokratie gefährdet.“

Gern gelesen in Essen

Der Auftakt der Versammlung soll um 16.30 Uhr an der Ostfeldstraße in Höhe des Einkaufszentrums Limbecker Platz stattfinden. Dann geht es Richtung Hirschlandplatz und Hauptbahnhof über die Huyssenallee zurück zum Startpunkt, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Über etwaige Programmpunkte und mögliche Redner schweigen sich die Anmelder noch aus, während sich die Polizei auf einen Großeinsatz vorbereitet.

(Sobald weitere Informationen vorliegen, aktualisieren wir diese Meldung)

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen