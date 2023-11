Nach dem „Tatort“: Ex-Kommissarin zeigt Regiedebüt in Essen

Essen. Nach dem Dortmund-„Tatort“ nun eine Liebesgeschichte. Schauspielerin Aylin Tezel zeigt ihr Regiedebüt. Falling into Place“ hat in Essen Premiere.

Das TV-Publikum kennt sie vor allem als Kommissarin Nora Dalay: Acht Jahre lang hat Aylin Tezel an der Seite von Jörg Hartmann und Anna Schudt im Dortmunder „Tatort“ ermittelt. 2020 stieg die Schauspielerin aus – und macht seither ihr eigenes Ding. Ende September erst stand Tezel bei der Premiere von „Wochenendrebellen“ in Essen auf dem Roten Teppich. Am Montag, 20. November, 20 Uhr, kommt sie mit ihrem neuen Film „Falling Into Place“ ins Astra-Theater, Teichstraße. In der modernen Liebesgeschichte spielt die 39-Jährige nicht nur die Hauptrolle – sie hat auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.

Strahlender Mittelpunkt: Ende September war Aylin Tezel (Bildmitte) zusammen mit Filmkollegen wie Florian David Fitz und Joachim Krol zur NRW-Premiere des Films „Wochenendrebellen“ in Essen. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Kira und Ian. Das Paar – beide Mitte 30 – lernt sich an einem Winterwochenende auf der Isle of Skye kennen. Beide befinden sich auf der Flucht – vor ihrer Vergangenheit ebenso wie vor der Realität ihres jetzigen Lebens. Zwischen den zwei Fremden entsteht eine tiefe, fast magische Verbindung. Alles scheint möglich. Doch das Schicksal reißt sie wieder auseinander. Beide kehren zurück nach London, ohne zu wissen, dass sie in derselben Stadt leben. Oftmals nur wenige Minuten, Meter und Zufälle voneinander entfernt, bewegen sich Kira und Ian durch die pulsierende Großstadt; aufeinander treffen sie dabei nie. Erst müssen sie sich ihren Dämonen stellen, bevor sie bereit sind, sich wirklich zu begegnen.

Für ihr Filmdebüt hat Aylin Tezel namhafte britischen Schauspielerinnen und Schauspieler wie Chris Fulton (Bridgerton), Alexandra Dowling (Game of Thrones), Olwen Fouéré (The Northman), Michael Carter (Star Wars) oder Rory Fleck Byrne (The Foreigner) besetzt.

Tickets (10 Euro) im Astra-Theater, unter Tel. 0201-24 84 129 und online www.filmspiegel-essen.de

