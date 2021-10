Nach dem Hochwasser in Essen: Deiche auf dem Prüfstand

Die Ruhr von oben während des Hochwassers im Juli: In Essen-Überruhr tritt sie am Wasserwerksgelände bis an die Deichkrone.

Essen. Nach den Überflutungen im Juli ist die Überprüfung der Deiche in Essen besonders wichtig. So sicher sind sie in Überruhr und Steele.

Die Deiche entlang der Ruhr mussten während des Hochwassers im Juli viel aushalten – jetzt haben Expertinnen und Experten die Sicherheit der Deiche in Steele und Überruhr geprüft. Wichtig ist vor allem die Befestigung entlang des Wasserwerks in Überruhr. Etwa eine Million Menschen im Ruhrgebiet werden über die Anlage mit Trinkwasser versorgt, entsprechend ernst wäre eine Beschädigung im Katastrophenfall.

Die Bezirksregierung Düsseldorf prüft die Deiche an der Ruhr regelmäßig, die Kontrolle in diesem Sommer fand einige Wochen nach dem verheerenden Hochwasser statt. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Das Wasserwerksgelände der Wassergewinnung Essen GmbH (WGE) befindet sich am Ruhrbogen, das Hochwasser drückte die Ruhr nah an die Anlagen heran. „An einzelnen Stellen ist Wasser in Gebäude eingedrungen“, sagt Werkleiter Gregor Langenberg. „Das hat aber zu keiner Zeit zu einer kritischen Situation für die Trinkwasserversorgung geführt. Auch dank der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele und des THW Essen konnte die Situation unter Kontrolle gehalten werden konnten.“

Gelände des Wasserwerks in Essen-Überruhr soll noch sicherer werden

Die technischen Anlagen seien auf ein Hochwasserereignis ausgerichtet, mit dem nur alle 200 Jahre zu rechnen sei und die Anlage habe aus seiner Sicht die Feuertaufe bestanden, so der Werkleiter. Derzeit würden die Erkenntnisse aus dem noch nicht da gewesenen Hochwasserereignis bei Bezirksregierung, Ruhrverband und den Wasserverbänden ausgewertet. „Es ist zu erwarten, dass die amtlichen Hochwassergefahrenkarten und die Hochwasserrisikokarten aktualisiert werden, um die erkannten Schwachstellen abzustellen“, so Langenberg. „An diesen Vorgaben werden wir uns orientieren.“

Am 1,6 Kilometer langen Deich entlang des Werksgeländes hatte auch die Bezirksregierung nichts auszusetzen. Trotzdem wird jetzt eine Sanierung des Deichs geprüft, der in den 1950er Jahren angelegt wurde. „Seit 1955 haben sich die Erkenntnisse und Bauweisen auch bei Deichen weiterentwickelt. Daher lassen wir von einem Ingenieurbüro nunmehr prüfen, ob und wie eine Anpassung an den aktuellen Stand der Technik möglich wäre, um für zukünftige Hochwasserereignisse noch sicherer aufgestellt zu sein.“

Deich am Freibad in Essen-Steele ist auch im Fokus

Überprüft wurde auch der Deich am gegenüberliegenden Ruhrufer auf Höhe des Freibads Steele. „Bei diesem Deich handelt es sich nicht um ein klassisches technisches Bauwerk, sondern um eine Art Hochufer“, so Dagmar Groß, Pressereferentin der Bezirksregierung Düsseldorf. Die Deichschau habe ergeben, dass an einigen Stellen Neophyten und Sträucher wachsen, die die Grasnarbe beschädigen. Für das Gelände ist Grün und Gruga zuständig.

„Auf den Wiesen können sich vereinzelt kleinere Sträucher entwickeln, die von Grün und Gruga im Rahmen der Pflege rechtzeitig und fortlaufend entfernt werden“, erklärt Botaniker Martin Gülpen von Grün und Gruga. „Anschließend werden entstandene Lücken in der Grasnarbe, wenn erforderlich, wieder eingesät. Die Mahd der Wiesen erfolgt üblicherweise zweimal im Jahr, wodurch auch vereinzelt vorhandene Bestände vom Staudenknöterich in angrenzenden Bereichen erfasst werden.“ Einen unmittelbaren Handlungsbedarf habe die Kontrolle darüber hinaus nicht ergeben. Allerdings hatte sich während des Hochwassers im dahinterliegenden ehemaligen Gleisbett Wasser gesammelt. Ob und welche weiteren Maßnahmen getroffen werden müssen, wird laut Bezirksregierung noch geprüft.

