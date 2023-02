Nach Coronakrise: Essener Stadtrundfahrten streichen Angebot

Die Essener Stadtrundfahrten starten nach zwei Corona-Jahren mit einem reduzierten Angebot in die Saison 2023. Zollverein fährt der rote Doppeldeckerbus aber nach wie vor an.

Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 bietet Stefan Tigges in Essen Stadtrundfahrten im Doppeldeckerbus an. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren will der Busunternehmer wieder Fahrt aufnehmen, allerdings mit einem deutlich reduzierten Angebot. Es sei ein neuer Versuch. Es könnte der letzte sein.

„Die letzten beiden Jahre waren eine Katastrophe“, sagt Stefan Tigges. Während der Corona-Lockdowns mussten die Stadtrundfahrten den Betrieb vorübergehend einstellen. Als die Busse wieder fahren durften, stiegen weniger Fahrgäste zu. „Die Leute hatten einfach keine Lust mit Maske in unserem Bus zu sitzen.“ Firmen oder Hochzeitsfeiern, die sonst gerne Charterfahrten buchten, blieben weg wohl aus Sorge vor dem nächsten Lockdown, der dann alles über den Haufen geworfen hätte.

Die Pandemie ist überstanden, doch nun setzen die hohen Kosten dem Busbetrieb zu. Sprit, Reparaturen, Instandhaltung – das alles will bezahlt werden. Hinzu kam das vom Staat subventionierte Neun-Euro-Ticket im Öffentlichen Personen-Nahverkehr. Für kommerzielle Stadtrundfahrten sei dies alles andere als geschäftsfördernd gewesen, klagt Tigges: „Da sind die Leute doch lieber gleich an die Nordsee gefahren.“

Ab April starten die Stadtrundfahrten durch Essen nur noch zweimal am Tag

Dennoch soll es mit den Stadtrundfahrten weitergehen, allerdings nur noch mit einem Doppeldeckerbus. Einen Bus habe er verkaufen müssen, bedauert Stefan Tigges. Mit Beginn der Hauptsaison im April startet die Rundfahrt deshalb nicht mehr dreimal am Tag, sondern nur noch zweimal. Die Zwischenstopps am Museum Folkwang, an der Gruga, am Berliner Platz und am Kennedyplatz entfallen. Fahrgäste konnten dort aussteigen, ein wenig Zeit verbringen, um zwei Stunden später wieder zuzusteigen.

Dafür bietet Tigges sogenannte Kombifahrten an. Die erste Fahrt führt an den Baldeneysee, wo es mit einer zweistündigen Seerundfahrt mit der Weißen Flotte weitergeht. Das Kombiticket kostet 39 Euro.

Kombi-Angebote gibt es für die Weiße Flotte und eine Besuch auf Zollverein

Die zweite Fahrt steuert das Welterbe Zeche Zollverein an. Dort steht eine Rundfahrt mit dem Elektro-Bus über das Welterbeareal auf dem Programm sowie ein Besuch der Dauerausstellung im Ruhrmuseum. Nach zwei Stunden geht es mit dem Doppeldeckerbus wieder zurück in Richtung Innenstadt. 31 Euro kostet dieses Kombi-Angebot.

Der Preis für die einfache Stadtrundfahrt ist moderat gestiegen von 21 auf 22 Euro. Gezahlt werden kann ab April auch mit Karte oder dem Handy.

„Es ist ein Versuch das Ganze am Leben zu halten“, sagt Stephan Tigges. Denn seit dem Start im Kulturhauptstadtjahr sei die Nachfrage nach Stadtrundfahrten tendenziell rückläufig. Rabatt-Aktionen konnten diesen Trend allenfalls bremsen. Die Corona-Jahre waren für das Busunternehmen schließlich ein Schlag ins Kontor. Ende dieses Jahres will Tigges nach eigenen Worten Bilanz ziehen. „Wenn es nicht klappt, werden wir das Angebot einstellen müssen.“

Weitere Informationen zu den Essener Stadtrundfahrten und Ticket-Buchungen: www.ruhrgebiet-stadtrundfahrten.de sowie unter 0201/857 95 60 70.

