Nach Corona-Fällen: So läuft es an Kunigunda-Schule in Essen

Essen-Karnap. Sechs infizierte Lehrer, die Hälfte der Schüler in Quarantäne: Vor vier Wochen schlug Corona in Essen-Karnap zu. Der Schulleiter zieht Bilanz.

Sechs Lehrerinnen der Maria-Kunigunda-Grundschule in Essen-Karnap haben sich Anfang November mit Corona infiziert. Schulleiter Udo Moter bot den Eltern an, mit ihren Kindern in freiwillige Quarantäne zu gehen, rund die Hälfte machte davon Gebrauch. Jetzt sind fast alle wieder da und Udo Moter zieht eine Zwischenbilanz.

Regulärer Schulbetrieb ist an der Essener Kunigunda-Schule wieder möglich

„Alle Kolleginnen sind wieder da“, meldet der Schulleiter sichtlich erleichtert. So ist der reguläre Schulbetrieb wieder problemlos möglich. Auch die Schüler sind wieder alle an Bord - bis auf die üblichen Krankheitsfälle und ein einziger Quarantänefall. Der betroffene Schüler saß jedoch an einem Einzeltisch in vorderster Reihe, somit sind keine seiner Mitschüler betroffen. „Das Gesundheitsamt sah keine weiteren Maßnahmen notwendig“, so Moter, der zuletzt Konflikte austragen musste, weil er sich vom Gesundheitsamt allein gelassen fühlte. Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel warf Motor eigenmächtiges Handeln vor.

„Wenn ich das Schulamt und das Gesundheitsamt über Coronafälle an unserer Schule informiere, schicke ich jetzt auch immer eine Kopie an Peter Renzel“, erklärt Udo Moter, der ein klärendes Gespräch geführt hatte, sich aber nicht vorhalten lassen möchte, die Stadt nicht richtig zu informieren. Die Corona-Schutzverordnung hat sich in der Zwischenzeit dahingehend geändert, dass Schulleitungen gar nicht selbst die Quarantäne aussprechen dürfen. Ob der Kunigunda-Fall dafür den Ausschlag gegeben hat, ist unklar.

Schulleiter wurde zum NRW-Schulgipfel eingeladen

Der Fall an der Schule hatte hohe Wellen geschlagen, auch bis nach Düsseldorf. So wurde Udo Moter eingeladen, am NRW-Schulgipfel teilzunehmen . „Da ging es viel um Hybrid-Unterricht und die Teilung der Klassen zu Coronazeiten“, erzählt der Schulleiter von der Videokonferenz. Er hat für sich das Fazit gezogen, dass das Thema Digitalisierung an seiner Grundschule jetzt ganz oben auf der Agenda stand.

In den zwei Wochen der freiwilligen Quarantäne hatten die Karnaper Schüler analoge Lernpakete von ihren Lehrerinnen bekommen. Sollte so ein Fall nochmal auftreten, sind die Lernpakete im besten Fall digital. 194 I-Pads für die Schüler und 24 für die Lehrer werden Anfang des neuen Jahres ausgeteilt. Vorher gilt es genau zu bestimmen, welche Schüler berechtigt sind, die Geräte müssen eingerichtet werden und es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, diese auch in der Schule zu lagern.

„Ab dem nächsten Halbjahr wird jede Klasse eine Stunde pro Woche Mediennutzung auf dem Stundenplan stehen haben“, erklärt Udo Moter. Dann wird gelernt, wie man die Geräte nutzt. Microsoft Teams und die Lernplattform Logineo sollen dabei helfen, dass im Fall der Fälle die Klassenlehrerin mit ihrer Gruppe auch digital kommunizieren kann. Sprich: Jeder von seinem Schreibtisch zuhause.

Udo Moter ist Schulleiter der Maria-Kunigunda-Grundschule in Karnap. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / FUNKE Foto Services

„Das kann auch mit Erstklässlern funktionieren“, ist sich Moter sicher, Kinder seien schließlich oft lernfähiger als Erwachsene. Eine dreiköpfige Arbeitsgruppe treibt das Projekt an seiner Schule voran. Auch ein Medienraum mit multimedialer Tafel - ein sogenanntes Whiteboard - soll eingerichtet werden. Moter: „Mein Ziel ist, dass bis zum Frühjahr jede Lehrkraft in die Lage versetzt wird eine Stunde im kompletten Klassenverband im Distanzunterricht durchzuführen.“

Auch, wenn im neuen Jahr die Corona-Impfung kommen soll , gibt es für den Schulleiter kein zurück mehr. Der Distanzunterricht werde auch in Zukunft in unterschiedlichen Situation gebraucht werden, da ist er sich sicher. Bis dahin drückt er alle Daumen, dass seine Schule nicht von einer zweiten Corona-Welle überflutet wird.

